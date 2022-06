Meer EU-landen op de bres tegen verbod brandstofauto

Niet alle landen binnen de EU zeggen ja en amen op het plan van Bussel om een verbod op de brandstofauto per 2035 te realiseren.

Geen nieuwe auto’s meer met een verbrandingsmotor onder de motorkap. Als het aan de Europese Unie ligt komt er een verbod per 2035. Dat is al over 13 jaar. Die transitie gaat veel te snel, vinden meerdere lidstaten. Het verzet tegen de plannen lijkt te groeien.

Verbod brandstofauto

Er zijn nu concreet vijf Europese landen die zich fel tegen de plannen hebben uitgesproken. Het gaat hier om Roemenië, Italië, Portugal, Slowakije en Bulgarije. Roemenië is het nieuwste land uit dit rijtje die aan de bel trekt. En in Italië liggen de emozione hoog door nationaal trots als Ferrari en Lamborghini.

Ze zijn niet compleet tegen de plannen, maar willen een langzamere transitie. 2035 is te snel volgens hen. Ze vragen de EU om meer tijd. Wat de 5 klagende EU-landen betreft komt het verbod er in 2040. Dus over 18 jaar. Daardoor is meer tijd voor de industrie om de overstap te maken. Ook moeten de landen de infrastructuur aanpassen op de massale overstap naar elektrisch.

Nederland heeft makkelijk praten

In Nederland is het niet zo’n probleem om volledig elektrisch te rijden. Maar wij hebben makkelijk praten. Op een paar heuvels na in Limburg is ons landje zo vlak als wat. Tel daarbij op dat de laadinfrastructuur dik in orde is. Maar dat is natuurlijk niet bij alle landen om ons heen zo.

In bergachtige gebieden is diesel nog altijd koning. Daarnaast liggen de inkomens onder de bevolking in de 5 klagen EU-landen een stuk lager. De bevolking kan niet zomaar een nieuwe elektrische auto kopen. Oftewel, het is helemaal niet zo gek dat de landen aan de bel trekken.

Verbod in 2035 nog niet 100% zeker

Een complete ban op de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2035 in de EU is nog niet honderd procent hardgemaakt. Ministers uit de EU-landen moeten het eerst collectief eens worden. Daarna volgt er een wet waar het Europees parlement zich weer over moet buigen. Kortom, zo makkelijk is het allemaal nog niet. (via Reuters)