Eindelijk: er komt weer een M5 Touring!

Liefhebbers van praktische snelle Fünfers opgelet: er komt een nieuwe een M5 Touring aan!

De BMW M5 Touring is een van de gaafste auto’s die je je maar kunt voorstellen. Een strak onderstel, bijzonder sterke motor, premium-Duits interieur en dan als bonus voldoende ruimte voor de Weimaraners, Rottweilers of Dwergschnauzers.

Op dit moment is er geen M5 station. Sterker nog, het is dun gezaaid met snelle 5 Serie Tourings. De M550i xDrive is er namelijk ook enkel en alleen als sedan. De 540i is de dikste benzine-Touring. Het lijkt erop dat de snelle stationwagon bezig is aan een rennaissance, want er komt een M5 Touring aan!

Dat wordt bevestigd door ‘ynguldyn‘. Nu moeten wij eerlijk bekennen dat wij dat heerschap nog niet kenden, maar het schijnt een zeer goed ingelichte bron te zijn. op de BMW fora, in dit geval f87.bimmerpost.com. Alles dat hij voorspelt, schijnt daadwerkelijk te gebeuren.

Techniek van de BMW XM (nee, niet die Citroën)

De aandrijflijn van de M5 Touring zal hetzelfde zijn als die van de BMW XM. Dat betekent een een S68-motor met elektromotor ter ondersteuning. Waar Mercedes – in alle waarschijnlijkheid – kiest voor een grote elektromotor en kleine viercilinder, gaat BMW voor een kleinere accu en dikke V8. Over de 5 Serie konden we ook het een en ander vinden, maar daar zullen we zo iets uitgebreider op ingaan.

Het enige dat in de buurt komt: de Alpina B5 Bi-Turbo Touring

De BMW M5 Touring zal dus een vermogen kennen van zo’n 650 pk en 1.000 Nm, afhankelijk hoeveel BMW M de auto mag geven. De M5 staat onder de XM gepositioneerd, dus met hetzelfde vermogen zal de lichtere, wendbare, minder wind vangende en algeheel superieure stationwagon de crossover compleet zoek rijden. We gaan er dus van uit dat BMW de M5 iets zal afknijpen.

Wanneer een nieuwe M5 Touring?

De snelle stationwagon is normaal gesproken een puur Europees begrip. Sterker nog, alleen in Noord-Europa en Italië zijn ze erg in trek. De rest geeft de voorkeur aan de sedan en/of crossover. Echter, met de Audi RS6 Avant (voor het eerst verkrijgbaar in de VS) en de M3 Touring is iedereen lyrisch over het type auto.

Het feit dat de M3 Touring niet leverbaar is in de VS, zorgde voor algehele teleurstelling bij de fans. Om die auto alsnog te homoglogeren is veel te duur en kortdag, maar het biedt wel perspectief voor een M5 Touring.

De laatste M5 Touring, de E61 met die epische V10.

In het verleden was er twee keer een M5 Touring en twee keer waren ze niet bijster populair. Voor nu is de markt behoorlijk anders, zeker omdat Mercedes juist minder stationwagons wil gaan maken. De nieuwe M5 Touring (fabriekscode G99) gaat vanaf november 2024 in productie.

Meer lezen? Dit zijn de gaafste snelle stationwagons!