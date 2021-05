A15 brug verplaatst terwijl jij lag te slapen - Autoblog.nl

Een knappe technische operatie van Rijkswaterstaat. Een grote brug, waar je straks op de A15 overheen kunt rijden.

Ondanks een onrustige nacht met harde wind en onweer ondernam Rijkswaterstaat een enorme operatie. Een brug van 200 meter lang, 20 meter breed en 40 meter hoog werd losgekoppeld en meegenomen op een boot. Het gaat hier om een tijdelijke vervanger van de Suurhoffbrug. Deze brug is gelokaliseerd op de Maasvlakte. Die brug gaat in onderhoud en krijgt een tijdelijke vervanger.

Maar dan moet die vervanger natuurlijk wel naar zijn plaats worden gebracht. Het is niet dat de brug op locatie wordt opgebouwd. In dit geval stond de brug kant en klaar in Krimpen aan den IJsel. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht over het water de brug vervoerd. Van Krimpen naar de Maasvlakte. Een bijzonder tafereel, want er werd met de A15 brug onder andere onder de van Brienenoordbrug en Erasmusbrug in Rotterdam gevaren. Deze taak was zeker geen brug te ver voor Rijkswaterstaat.

De hele operatie was te zien in een live uitzending door middel van een stream op YouTube. Dikke kans dat jij op één oor lag toen dit allemaal gebeurde. Gelukkig is het allemaal terug te kijken via onderstaande video. Het transport van Krimpen naar de Maasvlakte is succesvol verlopen. De verwachting is dat de boogbrug enkele jaren in het Hartelkanaal komt te liggen. De renovatie van de originele Suurhoffbrug is namelijk een enorm proces dat lang gaat duren.