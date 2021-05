Stand na GP Spanje 2021 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

De race op het circuit van Barcelona-Catalunya zit er weer op. We hebben de stand na GP Spanje 2021 voor je plus meer.

De Spaanse GP zit er weer op. Het was voor sommige fans even twijfelen. Gaat het weer smullen worden voor de Nederlandse F1-fan of kon je beter van het mooie weer genieten? Qua uitslag en spanning was het het beste geweest om te genieten van een koude gele rakker en een paar zonnestralen.

We hebben zoals gewoonlijk alle rangen, stonden en overzichten die er toedoen voor je. Daarnaast vielen ons een paar dingen op:

Nog nooit had Hamilton zo’n goede seizoensstart.

Ondanks dat Hamilton aangeeft dat hij nog nooit zoveel weerstand heeft gehad van een concurrent, klopt die bewering niet. Sterker nog, Hamilton heeft een geweldige seizoensstart gehad. Nog nooit pakte hij zoveel punten in de eerste vier races. De Britse coureur verkeert (wederom) in absolute topvorm. Wel is het gat met de nummer 2 vrij klein. Alhoewel het verschil in punten wellicht kleiner is dan op de baan. De combinatie Hamilton-Mercedes is voor het vijfde jaar op rij ongekend (en zeven in totaal sinds 2014).

Mercedes is wederom veel te sterk

Zelfs spreekt Mercedes van een ‘waar gevecht’, maar in principe is duidelijk dat het niets uitmaakt. Mercedes heeft (wederom) verreweg de beste auto van het veld en niet zo’n klein beetje ook. Die strategie was mogelijk juist omdat die auto zo ontiegelijk snel is. De banden sleten veel minder snel en er was meer grip. Met een Perez op P4 hadden ze deze mogelijkheid overigens niet gehad. De Mexicaan reed een vrij anonieme race. Wederom een jaartje om te vergeten voor Red Bull, dus.

Max start net zo goed als zijn vader

De race kende 5 geweldige seconden. Bij de start was er zowaar iets van spanning bij de GP van Spanje. Verstappen junior maakt dit jaar starts als Verstappen senior dat ook kon doen. Het maakt uiteraard voor het eindresultaat niets uit, maar Verstappen lijkt het maximale (sorry voor de woordgrap) uit die RB16 te halen. Zeker in vergelijking met voorgaande jaren lijkt het veel beter te gaan. Dus er is wel degelijk vooruitgang bij Red Bull.

Gat met Best of the rest is te groot

We vallen een beetje in herhaling. Maar het verschil met de rest is echt veel te groot. Tussen de Mercedessen, Verstappen en de rest was het gat meer dan 7 tienden bij de kwalificatie. In de race reed de top 3 zo’n 1 seconde per ronde weg. Alsof het een andere raceklasse is. Nu is het altijd zo geweest in de F1 dat er goede en slechtere teams zijn geweest. Echter, het verschil met Mercedes, Verstappen en de rest is echt bizar. Zowel tijdens de kwalificatie als de race is het stuitend. Wat dat betreft is het geen verrassing dat we Hamilton, Verstappen en Bottas op het podium zagen. Voor de 16e keer. Reken er maar op dat het nog een paar keer gaat gebeuren dit jaar.

Hoe lang blijft Spanje nog op de kalender?

De toekomst van de GP Spanje hing nog niet zo lang geleden aan een zijden draadje. Voorlopig lijkt de race nog wel eventjes te blijven. Maar moeten we daar blij mee zijn? Zoals altijd levert het weinig spektakel op. En ondanks dat je niet elke race het maximale kunt verwachten qua spanning, is er op Barcelona-Catelunya bijna niets mogelijk qua inhalen. Alsof je moet voetballen met gesloten goals. Formule 1 is nu van Liberty Media en die zijn hard bezig om de sport spannender te maken, maar Spanje skippen lijkt een goede methode te zijn.

Hoe lang houdt Mazepin zijn superlicentie nog?

Laten we meteen duidelijk zijn: de beste coureur van de Autoblog-redactie haalt het bij lange niet bij de slechtste Formule 1-coureur. Op dit moment lijkt dat Nikita Mazepin te zijn. Zeker als je kijkt naar foutjes, incidenten en crashes. Er zijn er gewoon te veel van. Nu is het weleens voorgekomen dat de FIA de superlicentie van een F1-coureur afpakt als deze niet goed genoeg lijkt te zijn. Vorig jaar reed Mazepin niet eens heel onverdienstelijk, dus er zit wel degelijk iets van talent. Maar het lijkt er voorlopig niet uit te komen. Schumacher laat zien dat er met de Haas (ietsje) meer mogelijk is.

Rijderskampioenschap

Het minst spannende overzicht van de afgelopen 14 jaar. Lewis Hamilton leidt het kampioenschap en gaat op deze wijze gewoon zijn achtste titel winnen. Bottas rijdt in een soort niemandsland. Maar! Daarachter is het wel degelijk spannend. Met name de strijd tussen Leclerc, Ricciardo en Sainz is best spannend.

De stand na GP Spanje 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 94 2 Verstappen Red Bull 80 3 Bottas Mercedes 47 4 Norris McLaren 41 5 Leclerc Ferrari 40 6 Pérez Red Bull 32 7 Ricciardo McLaren 24 8 Sainz Ferrari 20 9 Ocon Alpine 10 10 Gasly AlphaTauri 8 11 Stroll Aston Martin 5 12 Alonso Alpine 5 13 Tsunoda AlphaTauri 2 14 Räikkönen Alfa Romeo 0 15 Giovinazzi Alfa Romeo 0 16 Vettel Aston Martin 0 17 Russell Williams 0 18 Schumacher Haas 0 19 Latifi Williams 0 20 Mazepin Haas 0

Constructeurs kampioenschap

Correctie, dít is het minst spannende overzicht van 2021 en alle voorgaande jaren. Mercedes wint het constructeurskampioenschap. Red Bull wordt duidelijk tweede. Daarachter is het nog wel heel erg spannend.

De stand na GP Spanje 2021 voor de constructeur is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 141 2 Red Bull 112 3 McLaren 65 4 Ferrari 60 5 Alpine 15 6 AlphaTauri 10 7 Aston Martin 5 8 Alfa Romeo 0 9 Williams 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Weinig verrassingen in dit overzicht. Wel is het duidelijk dat bij Haas en Williams er een absolute nummer 1 is. Niet alleen de positie, maar ook qua tijd. Bij McLaren is de orde weer hersteld. Tsunoda moet nog even een tandje bijzetten. Verder zien we wel dat de rijders die een nieuw team hebben gevonden, het beduidend lastiger hebben.

De stand na GP Spanje 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (3) Bottas (1) Red Bull Verstappen (3) Pérez (1) McLaren Ricciardo (2) Norris (2) Aston Martin Stroll (3) Vettel (1) Alpine Alonso (1) Ocon (3) Ferrari Leclerc (3) Sainz (1) Alpha Tauri Gasly (4) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (3) Räikkönen (1) Haas Schumacher (4) Mazepin (0) Williams Russell (4) Latifi (0)

Snelste raceronde

Lange tijd leek Lewis Hamilton er (weer) met de snelste raceronde vandoor te gaan. Na de ‘verloren’ race besloot Red Bull om Verstappen naar binnen te halen voor een setje nieuwe rode banden. Verstappen reed niet alleen een de snelste ronde, maar ook meteen het ronde-record. Voor de snelste raceronde krijgt hij een extra punt, voor het record (helaas) niet.

De onderlinge stand na GP Spanje 2021 qua aantal snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Bottas Mercedes 2 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

We ontkomen er niet aan. Lewis Hamilton pakt ook deze F1 (publieks) prijs. De Britse stercoureur reed uiteraard een snaarstrakke race. Geen fouten, maximale snelheid. Met 22% van de stemmen vond het Formule 1-kijkende publiek dat ook. Een absolute grootheid.

Coureur Team Aantal nominaties Pérez Red Bull 2 Hamilton Mercedes 1 Norris McLaren 1

Heeft de Autoblog redactie het goed voorspeld?

Aangezien we al 16 keer in het verleden een podium hebben gehad met Bottas, Hamilton en Verstappen, is dat statistisch gezien de meest veilige keuze. Michael maakte er maximaal gebruik van.

Onderlinge stand na GP Spanje 2021 in de AB-redactie poule:

Redacteur Punten Michael 36 Wouter 21 Jaapiyo 19

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

23 mei | GP van Monaco

6 juni | GP van Azerbeidzjan

13 juni | GP van Turkije

27 juni | GP van Frankrijk

4 juli | GP van Oostenrijk

18 juli | GP van Groot-Brittannië

1 augustus | GP van Hongarije

29 augustus | GP van België

5 september | GP van Nederland

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Singapore

10 oktober | GP van Japan

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Australië

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters tijdens de vrije training van de GP Monaco 2021 worden verreden op donderdag 20 mei om 11:00.