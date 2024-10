Hyundai redt de wereld met tank op waterstof

Je aartsvijand keihard aanpakken was nog nooit zo milieuvriendelijk. Hyundai gaat de wereld redden met deze tank op waterstof.

Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan het redden van de planeet, dus ook ’s werelds vechtjassen. Nu hebben veel legers al wat groen in het uniform, dus dat helpt altijd. Maar het wordt hoog tijd dat we ook qua machinerie op het slagveld wat milieuvriendelijker te werk gaan. Elkaar uitmoorden hoeft immers niet in de weg te staan van het redden van de planeet.

In 2022 introduceerden de Amerikanen zodoende een nieuwe tank met de pakkende naam Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO). Dit mobiele kantoor heeft geen systeemplafond, maar wel een een loop waarmee je de concurrentie kan uitschakelen. En een dieselgenerator die elektromotoren aandrijft. Volgens de maker scheelt dit twintig procent in het verbruik.

Netjes, maar het kan nog beter. En dan doelen we niet op Rusland dat troepen op pad stuurt in elektrische Chinese golfkarretjes. Hyundai laat zien dat een beetje modern vervoer op het oorlogstheater niet per se een death trap hoeft te zijn. Zij komen met een nieuw concept op basis van hun K2 main battle tank. Een nieuwe futuristisch ogende versie wordt aangedreven door waterstof via brandstofcel. Extreem goed voor het milieu dus. Geinig genoeg maakt Hyundai dat argument ook gewoon. Inclusief het noemen van de ESG agenda:

In line with the ESG [red: Environmental, Social, Governance] trend, we are developing tanks powered by hydrogen fuel cells, an eco-friendly energy source. In collaboration with the Agency for Defense Development and others, with the development expected to be completed around 2040 according to the research roadmap.

Heerlijk. Laten we even vergeten dat al dat geknal natuurlijk niet per se goed is voor het milieu. Los van dat je de carbon footprint van je nemesis ‘ietwat verlaagt’ door deze van de kaart te vegen. Het leger zelf ziet het echter ook wel zitten. Voordeel is namelijk dat een tank met brandstofcel potentieel een minder hittesignaal afgeeft dan een ouderwetse dieselaar. Hoewel je je kan afvragen of dat nou werkelijk verschil maakt op het moderne slagveld.

Enfin, verbeter de wereld, begin met jezelf moet Hyundai gedacht hebben. Waarvan akte. Pieuw pieuw!