Officieel: Porsche kraakt EV’s, focust zich op ICE’s

De wende van de EV wende is officieel. Porsche geeft toe dat het zich meer wil focussen op ICE’s. Ook nieuwe modellen ontwikkeld als EV, wil het nu toch ook een verbrandingsmotor geven.

Porsche heeft al heel lang alleen maar vette tijden gekend. Een wereld waar rijken louter rijker worden en weinig taboes meer bestaan over het uitstralen van (financieel) succes, is natuurlijk ideaal voor makers van luxe goederen. En daarnaast moeten we ook eerlijk zijn: Porsche’s zijn in principe ook meestal heel erg goed. Het is niet gek dat ‘iedereen’ er een wil kopen, want heel veel beters is er niet op de markt.

Dat heeft ook een voordeel voor kopers. Restwaardes van Porsche’s zijn immers bijna legendarisch goed. Probeer bijvoorbeeld maar eens een tweedehands Macan te kopen. Het is bijna niet te geloven hoe waardevast die units zijn. Hetzelfde geldt voor de 911, 718 en in iets mindere mate de Cayenne en Panamera. Doch er is een notabele uitzondering.

De Porsche Taycan is namelijk een afschrijvingskanon. En nou ligt dat wellicht aan meer zaken dan alleen het feit dat het een EV is. Maar dat laatste helpt niet, want zoals we laatst schreven kampen bijna alle EV’s met dit probleem. Alleen bodemloze putten als Jaguars en Masers, komen met een verbrandingsmotor nog een beetje in de buurt van de elektrische giga-afschrijvers.

Bij Porsche luidt de noodklok en gaat het beleid nu drastisch om. Officieel ook, ze komen er eerlijk voor uit. Chief Financial Officer Lutz Mezger Meschke zegt dat men 1) doorgaat met ICE’s en 2) zelfs nieuwe modellen ontwikkeld als pure EV’s wil ‘ombouwen‘ tot ICE’s. Klanten van premium auto’s, zitten namelijk helemaal niet te wachten op EV’s, aldus Meschke:

A lot of customers in the premium and luxury segment are looking in the direction of combustion-engined cars, there’s a clear trend. We will refresh our combustion engine cars, including the Panamera and the Cayenne, and of course, we will continue to rely on plug-in hybrids. When it comes to research and development, you’ll see more flexibility in the upcoming years. We will develop new combustion-engined derivatives [red: of our EVs] in order to give the right answer to customer demand.

Helaas is de speculaas dat dit niet gaat gelden voor de nieuwe 718 die bijna op de markt verschijnt. Het zou namelijk jaren duren voordat een ICE-versie daarvan op de markt komt en dan is het model al ‘oud nieuws’. Hoewel de uitgaande 718 juist in zijn nadagen als een speer verkoopt. Maar dat komt volgens kenners juist omdat de volgende een EV is. Klanten kopen er nog snel een met premium dinosap motor voordat het te laat is.

De nieuwe gigantische SUV van Porsche (met 3 zitrijen) zou echter ook een pure EV worden, maar wordt nu vermoedelijk wel aangepast. En wie weet…misschien doen ze toch nog wel wat met de 718 als die ook niet aanslaat. Groen moet je doen, maar zonder poen verdwijnt meestal ook het fatsoen. Bertolt Brecht zei het al: erst kommt das Fressen, dann die Moral. Waarvan akte.

Image-Credit: Elektrische Boxster op Autoblog Spots