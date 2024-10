Dit is de goedkoopste BMW E32 7-Serie van Marktplaats

Koop deze BMW E32 7-Serie op Marktplaats en voel je een dubieuze Duitse zakenman in de TV-Serie Derrick.

Het zijn gouden tijden voor liefhebbers van 80s en 90s metaal in Nederland. Steeds meer van die bleppers zijn immers 30 jaar oud of ouder. Dat betekent dat je weliswaar nog steeds leegloopt op onderhoud, maar in ieder geval niet meer het volle pond moet betalen aan wegenbelasting. Nou maakt dat het verschil niet bij een vedergewicht als een BMW E30 of Porsche 944. Maar bij een mastodont als de BMW 7-Serie, is het wel lekker.

Dit jaar worden de eerste uitermate geliefde E38 Siebeners 30. Maar voor deze onvolprezen rubriek, grijpen we terug op de E32. Stiekem vind ik die persoonlijk nóg mooier. Kloek en toch sierlijk, zoals alleen Italianen dat normaal gesproken kunnen. Wat niet gek is, want deze Siebener is natuurlijk getekent door Ercole Spada. Dezelfde man die ook letterlijk en figuurlijk voor de Aston Martin DB4 GT Zagato pende.

Deze auto’s worden schaars omdat ze natuurlijk vaak van de 7de eigenaar zijn en de roestduivel er vat op krijgt. Maar dit exemplaar op Marktplaats is ooit nieuw gekocht en daarna altijd in dezelfde familie gebleven. Precies wat je wil dus. De kentekenplaat en de kentekenplaathouder, suggereren dat deze aankoop daarbij heeft plaatsgevonden in Nederland, bij Renova in Chillburg. Deze dealer is later nog 30 jaar actief geweest en werd vorig jaar overgenomen door een andere partij.

Het is dus een origineel Nederlandse auto, doch fabrieksnieuw, is ‘ie niet helemaal. De verkopert vermeldt eerlijk dat de auto wat trilt bij 100 kilometer per uur. Daarbij werkt de centrale vergrendeling voor de passagier niet zoals zou moeten. Verder is het een ‘eerlijke’ auto met ruim drie ton op de klok.

Alleen de velgen zijn niet helemaal eerlijk; die komen namelijk van een E32 met V12. Dit exemplaar is echter een 730i. Dat kan bij de E32 twee dingen betekenen. Vroege E32 730i’s hebben een kleine V8 onder de kap. Maar later kreeg de E32 730i een zes-in-lijn met een inhoud van 3.0 liter. Omdat deze unit uit 1993 komt, heeft ‘ie zo’n romige zespitter, gekoppeld aan een viertraps automaat.

De kleurcombo is helaas weinig extravagant, doch een zwarte BMW 7-Serie is ook wel altijd goed. Leuk detail zijn de inschakelbare parkeersensoren. Er is ook stoelverwarming en climate control. Opulente luxe anno 1993. De vraagprijs bedraagt 6.450 Euro, wat circa tien procent is van de nieuwprijs. Koop dan?