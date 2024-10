Kwalificatie Formule 1: Wordt Mexico opnieuw Maxico?

In Amerika greep Max net naast de pole. Tot op heden lijkt hij in Mexico ook niet de snelste. Maar kom op, Mexico blijft Maxico, toch?

Het momentum blijft heen en weer swingen in de Formule 1 dit jaar. En laten we eerlijk zijn; dat is op dit moment goed nieuws voor Max Verstappen. Met vijf races te gaan, heeft hij 57 puntjes te verspelen op Lando Norris. Voor een nieuwe titel voor Max, maakt niet zoveel uit als Ferrari klinkende dubbelzeges pakt. Als onze held maar goede punten blijft sprokkelen komt het wel goed.

Toch zal het ergens wel knagen aan het gemoed van veelwinnaar MV1, dat hij nu ‘al’ negen races achter elkaar niet gewonnen heeft. Tot op heden ziet het er ook niet helemaal naar uit, dat er dit weekend een eind komt aan die reeks. Max mistte het grootste deel van de eerste training. Daarna zette hij geen tijd neer in de tweede en haalde net de top-5 in de derde. Is de stroggel weer echt, of heeft Max de concurrentie in slaap gesust en slaat hij toe als het erom gaat?

Q1

Norris heeft de snelste tijd staan als Max een aantal paarse sectoren rijdt. Terwijl Perez alle moeite heeft de top-10 te vinden, gaat Verstappen naar P1. Wel moet aangemerkt worden dat hij daarvoor softs gebruikt. Sainz is in de Ferrari maar twee tienden langzamer dan Max, maar rijdt die tijd op mediums. De Ferrari lijkt stiekem weer snel te zijn dit weekend. Zou toch wat zijn als team rood nog die titel bij de constructeurs weggrist van Red Bull en McLaren…

Zo te zien zit er echter veel ontwikkeling in de baan. Dat zien we wel vaker in Mexico. Opeens zien we Gasly, Hulkenberg en Tsunoda in de top-5. Die verwacht je daar normaal gesproken toch niet per se te zien. Mercedes ziet het met lede ogen aan. HAM en RUS staan dan vijftiende respectievelijk zestiende. Met nieuwe softs gaan ze dan naar P4 en P8. Maar is dat genoeg?

Thuisheld Perez staat ondertussen laatste, met nog maar vijf minuten te gaan. Verstappen eerste, Perez laatste…Het veld zit weliswaar erg dicht bij elkaar, maar Sergio móet natuurlijk beter kunnen dan dit met dezelfde auto. Hetzelfde geldt overigens voor Piastri, die maar één plekje voor ‘Checo’ staat. Dit terwijl Norris nu de beste tijd weer overneemt van zijn mede-Bel…euhm…grote rivaal (wait, what?). Ook de Australiër gaat de laatste tijd stiekem niet zo goed meer.

Piastri en Perez verbeteren zich dan weliswaar, maar slechts naar veertiende respectievelijk vijftiende. Dat is een probleem, want Leclerc en Magnussen komen er nog aan. De Ferrari-motor gaat als een speer in het hoog gelegen Mexico-Stad. Zelfs Bottas rijdt zich voor het eerst sinds mensenheugenis weer eens Q2 in met de Sauber. Einde verhaal dus voor PIA en PER.

Bizar dat de tweede rijders van Red Bull en McLaren opnieuw door het ijs zakken. Maar bij Ferrari zal men er niet rouwig om zijn. Die titel bij constructeurs wordt steeds reëler zo…Naast het genoemde tweetal, gaan ook Colapinto, Ocon en Zhou niet door. Dat is echter wat minder verrassend. Voor Colapinto dit keer dus geen heldendaad op dit voor hem onbekende circuit.

Q2

Albonio zet als eerste een tijd neer in Q2. Gisteren crashte de Britse Thai nog, vandaag is hij dus eindelijk zijn jonge teammaat Colapinto een keer écht te snel af. AA23 voelt na jaren een makkelijke tijd gehad te hebben naast Latifi en Sargeant uiteraard de hete adem van de Argentijn in de rug. In dit geval doet hij wat hij moet doen. Volgend jaar gaan we zien hoe goed Albon daadwerkelijk is, als Sainz hem komt vergezellen in Grove. Colapinto zal dan van harte hopen dat Albon de Spanjaard verslaat. Immers zou dat betekenen dat Franco niet alleen gewoon goed, maar echt een speciaal talent is.

Verstappen klaagt ondertussen andermaal over de grip van de banden terwijl hij de beste tijd neerzet. Norris gaat echter harder zo zien we onder in beeld aan een zee van paars. Het verschil op de meet is ruim drie tienden. Klinkt niet als veel, maar is het eigenlijk stiekem wel nu het veld zo dicht bij elkaar zit. Iedereen tot en met Stroll op P12 zit binnen een seconde.

Albon gaat dan naar P5 onder toeziend oog van vriendinnetje He ‘Lily’ Muni. Doet de Britse Thai goed. Sainz doet het zo mogelijk nog beter door P3 te pakken onder toeziend oog van vriendinnetje Rebecca Donaldson. Het belooft dan een spannend einde te worden van de sessie, doch dan hangt Yuki Tsunoda zijn VCARB in de muur. De rode vlag zwaait en de sessie is ten einde. Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll en Bottas liggen eruit. Wel naar Q3 gaan de twee Ferrari’s, de twee Mercs, de twee Hazen, Norris, Verstappen, Albon en Gasly.

Q3

Max vreet alle kerbstones op met de RB20 om zijn pad naar de finish zo kort mogelijk te maken. Hij is een kwart seconde sneller dan Norris in de eerste sector. Norris is zes tienden van een seconde langzamer dan onze held. De Ferrari’s zijn echter heel snel onderweg. Leclerc is een halve tiende langzamer dan Verstappen. Maar Sainz is drie tienden sneller!

En dan opeens chaos; Max heeft de kerbs te oppertunistisch verorberd. Zijn ronde wordt afgepakt. Dat betekent dat Sainz en Leclerc opeens eerste en tweede staan, voor de twee Mercs die zijn aangesloten. Pas daarna volgt Norris, met daarachter Gasly, Albon en de twee Hazen. Max staat dan logischerwijs tiende en moet hopen dat er niet een rode vlag of iets dergelijks komt bij de tweede pogingen.

Max moet op zijn minst naar P3 kunnen gaan zou je zeggen. Maar lukt dat ook? Voor hem op de baan zitten de Ferrari’s. De Mercs wachten op het allerlaatste moment. Leclerc zit vlak boven de tijd van zijn teammaat na de tweede sector. Sainz gaat ondertussen echter nog naar twee keer paars. Ondanks een gele derde sector behoudt Sainz pole, maar Verstappen gaat naar P2. Norris is dan snelste in de tweede sector, maar komt uit op P3. Mercedes komt niet verder dan P5 en P6.

Magnussen, Gasly, Albon en Hulkenberg maken de top-10 compleet. Morgen racedag. Om 21:00 uur begint het feest weer.