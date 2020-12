A3 Sportback 45 TFSI e is sportievere PHEV van Audi - Autoblog.nl

De nieuwe Audi A3 Sportback 45 TFSI e is sportiever maar ook niet te sportief.

Het mag geen verrassing zijn dat autoconcerns techniek onder de verschillende merken delen. Logisch, want voor de zelfde toepassing ga je niet twee keer het wiel opnieuw uitvinden. Dat is iets dat je ziet bij alle merken, eigenlijk.

Aha erlebnis

Bij Audi is dat niet anders, dus logisch dat je een grote ‘Aha-erlebnis’ hebt bij het horen van de specificaties van hun laatste product. Het gaat namelijk om de Audi A3 Sportback 45 TFSI e. Mocht je denken, maar er was toch al een plug-in hybride van de Audi A3 Sportback? Jazeker, dat klopt. In dat geval ging het om de Audi A3 40 TFSI e, voor nu is er een Audi A3 Sportback 45 TFSI e.

Audi A3 Sportback 45 TFSIe

Wederom heeft deze A3 twee motoren, een 1.4 benzinemotor met 150 pk en een elektromotor met 110 pk. Deze waarden kun je niet simpelweg bij elkaar optellen. Dat komt omdat de elektromotor zijn maximumvermogen op een ander moment levert dan de verbrandingsmotor.

In elk geval hoef je je geen zorgen te maken over het systeemvermogen, dat bedraagt namelijk 245 pk. Het systeemkoppel is 400 Nm. Deze aandrijflijn is identiek aan die van de Cupra Leon, Octvia RS iV en Golf GTE. Op de elektromotor kun je maximaal 74 km afleggen.









Grotere remmen

De Audi A3 Sportback 45 TFSI e wordt niet in de markt gezet als een extra sportief model, alhoewel het ‘optiekpakket zwart’ standaard is en je ‘m optioneel als S-Line kunt bestellen. Ook krijg je standaard 17″ lichtmetalen wielen en grotere remschijven: 340 millimeter voor en 310 millimeter achter.









Op papier klinkt de A3 Sportback 45 TFSI e als een zeer interessante uitvoering. Een compacte premium vijfdeurs die je in de stad elektrisch kunt rijden en waarmee je ook op vakantie kan gaan. Nu is het hopen dat de Audi ingenieurs ergens iets meer vrijheid gaan krijgen om een wat hoger Audi-gehalte te geven aan het geheel. Geef de Audi iets meer vermogen of maak ‘m juist wat lichter.

Verhoog de standaarduitrusting of maak’ m optisch wat dikker. Dat er net even wat meer onderscheid is tussen de auto’s. We moeten nog met alle C-segment PHEV’s gaan rijden uit de VAG-stal, maar de kans dat de auto’s wezenlijk rijden en aanvoelen lijkt erg gering te zijn, gezien de ervaringen uit het verleden.

An sich kan de A3 Sportback 45 TFSI e een heel goede auto zijn. Misschien wel de beste in zijn klasse, die voorlopig bestaat uit de A250e en de genoemde VW, Seat en Skoda (in het blauw is het sowieso een van de fraaiste in zijn klasse). Nu de kans groot is dat alle auto’s allemaal een generieke elektromotor onder de kap krijgen, is de roep om eens sterkere merkidentiteit groter dan ooit.

De automerken mogen beginnen met oefenenen. De kans is namelijk groot dat in 2030 (wanneer in veel landen de verbrandingsmotor niet meer verkocht mag worden) veel merken overbodig zullen worden. Tot die tijd is zo’n Audi A3 45 TFSI e waarschijnlijk een uitermate prettige leaseauto.