Nissan Qashqai interieur is meer premium dan ooit - Autoblog.nl

Nog niet de gehele auto is zichtbaar. Wel heeft Nissan het digitale doek grotendeels het getrokken van het Qashqai interieur.

De Nissan Quashqai maakte een zo’n 14 jaar geleden een enorme impact. De compacte crossover was precies dat waar het kopend publiek op zat te wachten. Ook in Nederland. In de tussentijd zijn er al meer dan 73.000 van verkocht in ons koude kikkerlandje. Daarmee is het de op drie na meest populaire Nissan aller tijden.

Het is typisch zo’n auto die de meeste hokjes aanvinkt. Een hoge instap, lekker overzichtelijk, gunstige prijsstelling, prima uitrusting en ordentelijke garantievoorwaarden. Oh ja, en natuurlijk de stoere looks. Anders reden we allemaal weg in een Kia Venga, Mazda Premacy of Hyundai Matrix.

Tweede generatie Qashqai

Op dit moment staat de tweede generatie Qashqai te shinen een van de 86 Nissan- showrooms in Nederland. Dit model gaat nu alweer een tijdje mee, dus hoog tijd voor een nieuwe. Net als veel andere merken kiest Nissan ervoor om de auto beetje bij beetje te onthullen. Zo heb je net even wat meer persmomentjes en exposure. Voor nu hebben we het Nissan Qashqai interieur!

Modern

Wat is er nieuw aan het interieur? Welnu, voordat we ermee beginnen, hebben we hierboven even een paar afbeeldingen van het huidige Nissan Qashqai interieur. Het is op zich allemaal prima, maar de jaartjes beginnen al een beetje te tellen. De tweede generatie Nissan Qashqai stamt uit 2013 was al nooit de auto met het meest moderne interieur in zijn klasse.

Nissan Qashqai interieur is meer premium

Volgens Nissan krijgt de nieuwe Qashqai (die volgens het persbericht QASHQAI heet) premium interdetails. Het is de bedoeling dat alle materialen die je aanraakt in de auto, van hogere kwaliteit zijn. Nu is het wachten op het eerste Autogefühl-filmpje dat de plastics onder het dashboardkastje goedkoop aan vindt voelen.

Nissan Qashqai interieur is feest der herkenning

En als die Duitsers gaan liefde bedrijven met mieren, dan kunnen wij het ook. Alles komt namelijk wel erg bekend voor. Het nieuwe Nissan Qashqai interieur is echt een feest der herkenning. Het matte hout kennen we van Volvo. het digitale instrumentencluster lijkt op Virtual Cockpit van Audi.

De ruiten in het geperforeerde leer herkennen we van BMW. Het nieuwe instrumentarium lijkt op dat van Mercedes-Benz. Nu kunnen we zeggen: het is kopieerwerk. Anderzijds: het zijn wel elementen die we van andere premiummerken kennnen. En van wat we kunnen zien, ziet het er gelikt uit.

Praktisch

Naast de premium-heid van het nieuwe Nissan Qashqai interieur gaan de Japanners er prat op dat de nieuwe Qashqai heel veelzijdig en praktisch is. Dat zullen we te zijner tijd uitzoeken wanneer het model onthuld is. Nissan belooft 74 liter meer bagageruimte dan het huidige model en een 2 centimeter lagere laadvloer. De bagageruimte van de huidige Qashqai is 430 liter groot en de tildrempel is 70 cm. Voor de Mat Watsons onder ons: de deuren van de nieuwe Qashqai krijgen grotere vakken, waardoor je zelfs anderhalve literflessen erin kunt opbergen.