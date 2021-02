Audi breidt PHEV-range lekker uit - Autoblog.nl

Dubbel goed nieuws. Meer keuze en meer range voor Audi’s met een PHEV aandrijflijn.

Nog niet zo heel erg lang geleden was je met een PHEV helemaal het mannetje op de parkeerplaats van het betere AC-wegrestaurant. Dat was een paar terug nog enorm futuristisch: een hybride waarbij je zelf de accu kon laden. Mede dankzij incentives vanuit de overheid vonden auto’s als de Volvo V60 D6 PHEV en Mitsubishi Outlander PHEV gretig aftrek.

We zijn nu op een punt beland dat een PHEV-aandrijflijn de enige manier is om een verbrandingsmotor te kunnen aanbieden in een auto. Want kleine A-segment auto’s kosten tegenwoordig minimaal 12 mille. Dat is vanwege de enorme taksen die op dit soort enorm zuinige autootjes zit. Aan de andere kant, als je wat te besteden hebt, dan zijn de tijden beter dan ooit als je veel vermogen voor weinig euro’s wenst.

Audi PHEV’s

Bij het merk met de vier ringen was er al behoorlijk wat te kiezen op het gebied van PHEV’s. Echter, dat wil niet zeggen dat de Ingolstadters het erbij hebben laten zitten. Integendeel: Audi heeft de range van PHEV-modellen uitgebreid. Deze zin is op twee manieren uit te leggen. Ten eerste is de actieradius (range) van sommige modellen toegenomen. Daarnaast is er meer keuze uit Audi’s met een PHEV-aandrijflijn.

Grote accupakket

We beginnen met het accupakket voor de Audi Q5 TFSI e en Audi Q5 TFSI Sportback TFSI e. Daarbij is de range toegenomen dankzij grotere en betere accupakketten. De lithium-ion ‘energieblokken’ hebben een capaciteit van 17,9 kWh, dat was 14,1 kWh.

Dit accupakket zal ook verschijnen in de Audi A6 50 TFSI e, Audi A6 Avant 50 TFSI e en Audi A7 Sportback. In de Audi A6 in sedan-vorm zorgt het voor een range van 73 km, aldus de WLTP. Om één of andere reden wordt het NEDC-cijfer ook vermeld, dat klinkt met 93 km heel erg indrukwekkend. Maar let wel: de meeste consumenten hebben in veel gevallen al moeite om in de buurt te komen van de WLTP-opgave.

Audi A6 Avant TFSI e

Mocht je denken, Audi A6 Avant 50 TFSI e? Bestond die dan? Ja, nu wel. Deze wordt onder de Audi A6 55 TFSI e gepositioneerd. De A6 50 TFSI e heeft een 2.0 TFSI viercilinder turbomotor onder de kap. Deze wordt bijgestaan door een 143 pk sterke elektromotor.

Het systeemvermogen bedraagt 299 pk. Dat is niet omdat 300 onmogelijk was, maar waarschijnlijk omdat het lekker klinkt in Kilowatts: 220 stuks. Daarnaast bedraagt het systeemkoppel precies 450 Nm. Uiteraard blijft de A6 55 TFSI e met 367 pk blijft gewoon leverbaar. In alle gevallen is quattro-vierwielaandrijving en een S Tronic automaat met dubbele koppeling standaard.

Ook belangrijk om te vermelden, de grotere accupakketten in de Audi’s zorgen niet voor een kleinere bagageruimte. Deze blijft gelijk voor alle modellen met de nieuwe PHEV-accu’s.

Prijzen en de beschikbaarheid zijn nog niet bekend.