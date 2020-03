Aantal autovernielingen weer toegenomen in 2019

Helaas hebben vandalen hun weg naar de auto’s weer gevonden.

Het is en blijft een vervelend moment: je loopt naar de auto en jawel hoor, met een schroevendraaier is er van het voorscherm tot het achterscherm een meterslange kras ingekerfd. Enorm frustrerend. Temeer het maar één nut heeft: de eigenaar opzadelen met kosten. Nu kun je je ervoor verzekeren, maar leuk wordt het nooit.

Meer gevallen

De afgelopen jaren leek het zo goed te gaan. Het aantal autovernielingen liep namelijk elk jaar terug. Maar in 2019 ging het weer fout. De politie registreerde namelijk 1.550 méér gevallen dan in 2018. Dat is een stijging van 4,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Uit recente cijfers van de politie blijkt dat het totale aantal meldingen van autovernielingen in 2019 uitkwam op 34.340.

Vandalismekaart

Met deze cijfers ging verzekeraar Independer aan de slag. Die keken in elke gebieden het hoogste aantal autovernielingen in 2019 voorkwamen. Niet alleen per provincie, maar ook per gemeente. Op basis daarvan heeft Independer een ‘autovandalismekaart’ gemaakt. Daaruit kon worden opgemaakt dat er in 175 gemeenten het aantal autovernielingen toenam. In totaal zijn er in Nederland 355 gemeenten.

Top 10 gemeenten:

Rotterdam: 1.615 registraties (-80) Amsterdam: 1.565 registraties (-100) Den Haag: 1.445 registraties (+185) Utrecht: 970 registraties (+185) Eindhoven: 680 registraties (+/- 0) Tilburg: 605 registraties (-25) Arnhem: 540 registraties (+150) Groningen: 510 registraties (-40) Breda: 485 registraties (-40) Nijmegen: 420 registraties (+30)

Aantal autovernielingen per 1.000 auto’s per gemeente

Harstikke leuk, dit soort overzichten. Maar het is natuurlijk ook een beetje een gevalletje ‘open deur’. Toevalligerwijs zijn het ook de steden met de meeste inwoners en de meeste auto’s. Dus dan is de kans dat het totaal aantal registraties het hoogst is, vrij groot. Alhoewel het wel opvalt dat het kleinere Rotterdam meer registraties heeft dan Amsterdam.

Daarom is het interessant om te kijken in welke gemeente de kans op autovernielingen het hoogst is. Probeer dan Den Helder te mijden als autobezitter. Daar vonden de meeste vernielingen per 1.000 auto’s plaats: 9. De gemeenten Arnhem, Etten-Leur, Diemen, Veenendaal en Zandvoort scoorden ook hoog met 8 vernielingen per 1.000 auto’s.