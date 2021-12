Waar tank je de goedkoopste benzine van Nederland? Je moet daarvoor in het noorden van ons land zijn.

Als je in de buurt van de grens woont is het een no brainer voor velen. Tanken, dat doe je over de grens. Maar het overgrote deel van de inwoners in Nederland zal gewoon binnen de landsgrenzen moeten tanken. En dat was dit jaar een dure hobby. Maar de gemiddelde benzineprijs scheelde behoorlijk. Het ligt er maar net aan waar jij je auto vol sap gooit.

De Telegraaf heeft in kaart gebracht waar je in 2021 het goedkoopste kon tanken. Daar is een top 10 uit voortgekomen. Ook zien we hoe het zit met de gemiddelde benzineprijs in de 12 provincies van het land. De cijfers zijn gemeten van 1 januari tot en met 30 november 2021.

Goedkoopste benzine van Nederland

Voor de goedkoopste benzine van Nederland moest je in het noorden zijn. Om precies te zijn in Uithuizen (Groningen). Benzinestation Sakko Uithuizen is dit jaar met een gemiddelde pompprijs van € 1,6552 voor Euro 95-E10 de voordeligste van het land. Zoals gezegd vertegenwoordigd het noorden maar ook het oosten van het land sowieso een belangrijk gedeelte van de top 10 als het gaat om de goedkoopste benzine van Nederland. Kijk maar.

Sakko Uithuizen (Groningen) – € 1,6552 Joontjes/Kredittank Sneek (Friesland) – € 1,6728 Fieten Olie Peize (Drenthe) – € 1,6898 Fieten Olie Ane (Overijssel) – € 1,6995 Tango Doetinchem (Gelderland) – € 1,7028 Tango Randwijck Amersfoort (Utrecht) – € 1,7223 Fieten Olie Blaricum (Noord-Holland) – € 1,7030 Formule 2 Noordwijkerhout (Zuid-Holland) – € 1,7208 Benzine Dirk Goes (Zeeland) – € 1,7343 Tamoil Zeewolde (Flevoland) – €1,7271

Prijs per provincie

En dan is er nog de gemiddelde prijs per provincie. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Limburg is het dit jaar gemiddeld het meeste betalen voor een tank benzine. In de provincie Groningen ben je het voordeligste uit.