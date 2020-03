ABT Volkswagen Golf VIII is eindelijk los

Natuurlijk is de ABT Volkswagen Golf VIII er als de kippen bij.

De achtste generatie van de Volkswagen Golf is nog maar nét gelanceerd, of de eerste tuners komen al met diverse onderdelen om de auto dikker, stoerder en sneller te maken.

De Golf is in Europa een enorm populaire auto, dus als ook maar een klein gedeelte van de eigenaren ervoor kiest om zijn Golf iets aan te kleden met accessoires, kun je alsnog een flink aantal onderdelen afzetten.

ABT Sportsline

Een van die tuners die daar al jaren gebruikt van maakt is ABT Sportsline. De tuner uit Allgau komt geregeld voorbij op de pagina’s van Autoblog. Logisch, want van een kleine VW-veredelaar hebben ze nu uitgebreide tuningsprogramma’s voor merken als Audi, Cupra, Seat, Skoda, Lamborghini en natuurlijk Volkswagen.

ABT maakte natuurlijk furore met de Golf I en dus zijn ze ook een van de eerste op de markt met spulletjes voor de Volkswagen Golf VIII. ABT komt als eerste met aanpassingen voor het onderstel. Zo bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor ABT vering. Dit zijn stijvere en sportievere veren. Dankzij deze veren zal de Golf VIII net even wat strakker dan normaal rijden.

Dat niet alleen, de ABT veren zijn ook wat korter, waardoor de Golf dichter met zijn buik op de grond ligt. De verlaging is redelijk subtiel: zo’n 25 tot 30 millimeter, afhankelijk van de motorisering. Je kan de verlaging complementeren met een setje ABT velgen. Er zijn drie modellen waaruit gekozen kan worden. De ABT ER-C velg is leverbaar in 18″ of 19″.

Ga je voor de ABT FR-C velg, dan krijg je automatisch 20″ wielen. Dan zit je wel op een bijna exotische bandenmaat: 235/30 R20. Die banden heb je ook nodig als je kiest voor het ABT Sport GR wiel, want ook deze is er alleen in 20″. ABT geeft aan dat er meer onderdelen aan zitten te komen. Over een paar maanden komen de eerste motorische updates voor de TSI- en TDI-motoren.