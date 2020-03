Nee! De Pirelli kalender is er niet meer

De ultra-stoute en pikante Pirelli-kalender wordt in zijn geheel geschrapt.

Het was het hoogtepunt van het jaar voor veel eenzame mannen en @jaapiyo: de uitgave van de jaarlijkse Pirelli kalender. Deze kalender vervulde twee functies. Ten eerste kon je per maand zien op welke dag een specifieke datum viel. Kijk dat is handig.

Semi-schaars

Dat werd dan vergezeld door een foto van een semi-schaars geklede dame. Aan de ene kant natuurlijk was het vodje waanzinnig pikant. Aan de andere kant kwamen dit soort beelden op de VPRO al voorbij in de namiddag. De Pirelli kalender was vooral cult. Zie het als het papieren equivalent van 2 Unlimited, T-Spoon en 2 Brothers on the 4th Floor. Het is niet zozeer dat dat heel erg goede muziek was, maar heel eventjes was het populair en koesteren we er daardoor goede herinneringen aan.

Maatregelen

Aanvankelijk was Pirelli bezig met de editie voor 2021. De Italiaanse fabrikant moet echter nu maatregelen nemen. In plaats van een dure fotograaf in te huren om iets te oude dames met iets te weinig kleding aan (dat schijnt kunst te zijn), steunt Pirelli goede doelen in Italië. Het coronavirus heeft daar een enorme impact gehad, waardoor Pirelli liever hun kalender-budget schenkt aan goede doelen, waaronder de ontwikkeling van een medicijn tegen het coronavirus.

Stoppen

Voor Pirelli is het een uitgelezen kans om helemaal te stoppen met de jaarlijkse uitgave. De eerste editie werd in 1964 uitgegeven. De kalender was een cadeautje van Pirelli voor beroemdheden en belangrijke klanten. Er werd altijd een beperkt aantal van gedrukt: 20.000 exemplaren. In 1974 stopte Pirelli al eerder met de kalender, om vervolgens tien jaar later in 1984 weer verder te gaan.

Handel

De Pirelli kalender koste de Italiaanse bandenfabrikant zo’n twee miljoen euro om te maken. Er werd bijna altijd gekozen voor beroemde fotografen en bekende modellen en/of acteurs. Het was een soort papieren kerstpakket. Vanwege de lage oplage en bekende artiesten, is er een kleine handel in de kalenders. Voor sommige edities wordt een paar honderd euro geboden.