AB Flasback – Mercedes 300 SL Gullwing

Dat moment dat we reden met de meest iconische Mercedes van de afgelopen 70 jaar.

Zeg je klassieke Mercedes-Benz, dan zeg je 300 SL. Ook wel de Gullwing genoemd. Door zijn deuren is het model uitgegroeid tot één van de meest iconische modellen van de Duitse autofabrikant.

Acht jaar geleden kregen we de kans om een stukje te rijden met de Mercedes-Benz 300 SL. Dat was natuurlijk een unieke aangelegenheid! Check de video uit 2012 hierboven toen we enkele kilometers maakten met de Gullwing.