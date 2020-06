Aandeelprijs Tesla boven de 1.000 dollar

“Het kan nog veel hoger”, maar voor nu is een aandeelprijs van 1.000 dollar voor Tesla een mijlpaal.

In de bedrijfswereld gaat het om geld, geld en nog eens geld. Een manier om geld te verdienen (en investeren): aandelen. Jij investeert, het bedrijf verdient, en jij verdient terug. Des te beter de omstandigheden, des te meer een aandeel waard is.

Aandeelprijs

Wil je een beetje bijhouden wat jouw favoriete bedrijf doet qua aandelen, Google is your friend. Je krijgt dan de data van de Amerikaanse NASDAQ en het belangrijkste getal is de aandeelprijs: wat kost één aandeel? Bij veel autobedrijven zijn die getallen lager dan je denkt.

Tesla

Een bedrijf waar de scores op de NASDAQ altijd interessant zijn: Tesla. En daar is nu een mooie mijlpaal te melden: de aandeelprijs van Tesla ligt nu boven de 1.000 dollar. Tenminste, het bungelt een beetje rond dat getal, want de beurs verandert per seconde. Maar op het moment van schrijven (en daarvoor) heeft de teller op meer dan 1.000 gestaan, dat beloven we je. Tenzij het getal nu altijd boven de 1.000 blijft staan, in dat geval: we zeiden het toch!

Sky high

Wedbush, een Amerikaans bedrijf wat een oogje in het zeil houdt op de aandelenbeurs, had het doel van Tesla op 800 dollar per aandeel gezet. Vanaf vandaag is dat doel verhoogd naar de behaalde 1.000 dollar. Overige analisten blijven positief en durven te stellen dat het aantal nog eens met 50 procent kan stijgen (naar 1.500 dollar). Aan optimisme geen gebrek.

China

Er wordt gesproken van een opmars vanuit China, waar de Model 3 nu volop geleverd wordt. Zo’n 300 dollar van de aandeelprijs van 1.000 dollar is afkomstig van de markt aldaar. Ook de score in China zal volgens de analisten de aandelen nog verder laten stijgen. (via Cercle Finance)