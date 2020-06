De verbeterde (?) Aston Martin Vantage is hier

Is deze onofficiële facelift hard nodig? Of zijn we inmiddels al gewend aan de nieuwe Vantage?

Het is de omgekeerde wereld: een tuner die een auto conservatiever doet ogen dan het origineel. Toch is dat precies wat Revenant Automotive deed met de Aston Martin Vantage. Inmiddels zijn we er alweer aan gewend, maar in bij de introductie was het even slikken. Met het silhouette van de auto was niets mis, maar de voor- en achterkant zorgden voor gemengde gevoelens. Revenant heeft voor dit ‘probleem’ een oplossing.

Mocht je denken ‘heb ik deze niet al eens eerder gezien?’: dat klopt. Revenant liet de Aston Martin Vantage met vernieuwde grille namelijk al in augustus zien. Dat waren toen alleen nog digitale renders. Nu kun we zien hoe het ontwerp er in de echte wereld uitziet. Bovendien is het gewijzigde front nu ook te bestellen.

Het gaat in eerste instantie puur om de voorkant. De gapende grille van de Aston Martin Vantage heeft Revenant vervangen door een conservatiever exemplaar. Daardoor lijkt de Vantage nu veel meer op zijn voorganger.

Op de renders van vorig jaar lieten de Britten ook een gewijzigde achterkant zien. Die is alleen nu nog niet te bestellen. Wel laat Revenant weten dat ze in de nabije toekomst meer onderdelen voor de Aston Martin Vantage uit zullen brengen.

Revenant heeft ook een configurator opgetuigd, dus je kunt zelf even proberen hoe de nieuwe grille staat in combinatie met diverse kleuren. Revenant opent vandaag de orderboeken in het Verenigd Koninkrijk. Hoeveel je betaald voor een nieuwe snuit voor je Aston Martin Vantage is niet bekend.

Aston Martin heeft overigens inmiddels zelf ook een variant uitgebracht met een gewijzigde grille. Met het uitbrengen van de Roadster heeft Aston Martin namelijk de grille iets subtieler gemaakt.