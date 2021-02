AB Garage: meer pk's en koppel voor de Audi S3! - Autoblog.nl

De 2.0 TFSI onder de motorkap van mijn Audi S3 (8V) heeft wat vitamientjes geslikt door middel van tuning. Met een super mooi resultaat.

De Audi S3 (8V) is met 300 pk en 375 Nm koppel nu niet direct een hot hatch die tuning nodig heeft. Tenminste, dat is zo als je naar de specificaties op papier kijkt. In de praktijk levert het kietelen van de motor niet alleen meer vermogen op, maar ook veel meer rijplezier. Ik leg het je graag uit.

Voor een gezonde dosis spinazie heb ik aangeklopt bij JDEngineering. Voor de liefhebber van VAG-auto’s een begrip in Nederland. Ook als je niets hebt met de Volkswagen Groep auto’s zul je de naam vast wel een keer gehoord hebben. Doelstelling was niet zozeer om álles uit de 2.0 TFSI te halen, maar om de motor beter te laten presteren met een persoonlijke afstelling. De heren in Lochem pakte graag deze handschoen op.

Waarom tuning voor de Audi S3?

Allereerst een stukje duiding. In het dagelijks verkeer is de S3 meer dan vlot genoeg. Er zijn echter een paar puntjes die beter kunnen. Allereerst is start/stop een ergernis. Je moet deze functie telkens uitzetten wanneer je de motor start. Dit wilde ik permanent uitschakelen. Een ander nadeel is dat de DSG/S-tronic bak van de Volkswagen Groep de neiging heeft om zeer snel en bij lage toeren op te schakelen. Met een rustige rechtervoet schakelt de automaat met dubbele koppeling al bij 55 km/u naar z’n hoogste (zesde) versnelling. Voor het comfortabele liggen de toeren dan net iets te laag (circa 1.700 tpm) en bij de minste of geringste aanraking van het gaspedaal schakelt de bak weer één, twee of drie verzetten terug. Als fijnproever van autorijden weet je als petrolhead dat dit beter ken. Hup die eco afstelling eruit en een afstelling die meer past bij vlot en realistisch rijgedrag.

De aanpassingen

Naast een update aan de versnellingsbak, wilde ik ook meer vermogen uit de EA888 halen. De 2.0 TFSI laat zich eenvoudig kietelen en daar was mijn S3 geen uitzondering op. Daarover later meer. Naast enkel software tuning aan de motor en versnellingsbak, is er ter plekke besloten om ook wat hardware aan te pakken. Om de koude lucht beter naar de auto te krijgen is het standaard filter vervangen voor een K&N luchtfilter. Het oude filter was nog niet zo heel oud, dus die heb ik meegenomen naar huis ter reserve.

Daarachter zit de intake pipe, die de gefilterde lucht naar de turbo brengt. In de standaard pijp zit een klein bobbeltje in het design, wat de lucht niet idealiter laat doorstromen. De nieuwe intake pipe heeft niet alleen een groter diameter, maar heeft ook een hol design voor betere doorstroming.

Een derde hardware aanpassing begeeft zich aan de voorkant en is de aanzuigmond naar het luchtfilterhuis. Standaard zit dit zo goed als dicht en nu is dat opengemaakt zodat er meer lucht aangezogen kan worden.

Op een K&N-stickertje na zie je bijna niets van de aanpassingen en lijkt het allemaal vrij OEM. Nog even alle aanpassingen op een rijtje:

K&N luchtfilter

VWR Racingline R600 High Flow Turbo Inlet

Aanzuigmond van luchtfilterhuis opengemaakt

Software updates (Haldex, DSG, Audi motor software)

Stage 1 tuning motor by JDEngineering

Stage 2 DSG met aanpassing in schakelmomenten by JDEngineering

Meten is weten

Om de verschillen aanpassingen goed te kunnen meten hebben er meerdere tests op de rollenbank plaatsgevonden. Het begint met een test zoals de S3 binnenkomt. Dat was een interessante. De Audi leverde 294 pk en 391 Nm koppel. Dat is een verlies van 6 pk en een winst van 11 Nm.

De tweede test was met de originele software en de aanpassingen aan de inlaat. Het resultaat was 301 pk en 388 Nm koppel. Het liet zien dat alleen al kleine aanpassingen aan de inlaat er toch enkele pk’s bij toveren. Toen volgde een derde test met de Audi software update. 308 pk en 391 Nm koppel, aldus de computer.

Het tunen kon beginnen en de software werd geïnstalleerd op de auto. Even alles voorbereiden en dan the moment of truth. Tijd voor de test! Je ziet de cijfers oplopen en opeens gaat je hart sneller kloppen. Een beetje stom lachend in jezelf waarom je opeens zo blij wordt van stijgende cijfertjes. Het resultaat was dan ook niet kinderachtig. Mijn Audi S3 (8V) is nu goed voor 387 pk en 506 Nm koppel. Op het moment van testen was de auto afgetankt met BP Ultimate.

Wat een kanon!

Het eerste ritje naar huis is er zo’n één met een gigantische glimlach op je smoel. Niet alleen de tuning, maar ook de updates aan de bak maken het een zo fijnere auto om te rijden. Het opschakelen doet de S3 nu bij minimaal 2.100 tpm, wat resonatie in het interieur (bij koude motor) voorkomt en bijdraagt aan het rijcomfort. Verder is de Sportstand van de automaat meer afgesteld op een echte rijsituatie. Voorheen bleef de S-tronic de versnelling vasthouden tot het maximale opschakelmoment, wat de stand zo goed als onbruikbaar maakte. Nu schakelt de auto in de sportstand op tussen de 4.000 en 5.500 toeren, zodat je niet altijd hoeft te flipperen. Het maakt de S3 tevens minder zenuwachtig.

Sowieso zijn er ook nog de rijstanden die elk anders aanvoelen. In Comfort heb je voldoende aan die 500+ Nm koppel, zonder drama of verrassingen. In Dynamic is de S3 veel giftiger en knalt de turbo er voor je gevoel veel meer in. De grote verschillen tussen Comfort en Dynamic maken het rijden bijzonder fijn. Mijn vriendin, die niks met auto’s heeft en altijd in Comfort rijdt, merkte helemaal niets van de tuning. Missie geslaagd zou ik zeggen.

De tuning zit er nu zo’n twee weken op en heb inmiddels enkele honderden kilometers ervaring. Petje af voor JDEngineering, want het is nog altijd dolle pret met deze auto. Wat me met name opvalt is hoe makkelijk de S3 versnelt zonder terug te hoeven schakelen. De turbo is meteen bij de les en geeft je een zetje dat er voorheen niet was. Bijvoorbeeld als je één of twee voorliggers gaat inhalen op de snelweg. Het pedaal hoeft maar 15% ingetrapt te worden om even snel van 100 naar 130 te gaan. Nee: je hebt al die paardenkrachten zeker niet nodig, maar in dit soort omstandigheden ben ik zoveel blijer met het extra koppel voor de gewone autoritten.

Audi S3 tuning – verbeterde prestaties

Een mooie grafiek en een goed gevoel zijn één. Keiharde cijfers zijn twee. Helaas heb ik door omstandigheden geen metingen vòòr de tuning kunnen doen. We gaan er voor het gemak even vanuit dat de fabrieksopgave kloppen. Dat is 0-100 km/u in 4,9 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

Na de Audi S3 tuning heb ik accurate metingen kunnen doen met de Dragy GPS tool. Een echte goede meting blijf ik jullie verschuldigd. Dat heeft simpelweg met de weersomstandigheden te maken. Hoewel de lage temperatuur natuurlijk heerlijk is voor het blok, kan de S3 zijn vermogen niet goed kwijt op de weg met Launch Control. Om een Launch Control te kunnen uitvoeren moet de ESP helemaal uit. Ondanks droog wegdek en vierwielaandrijving is er weinig tractie in de eerste versnelling. Ik heb meerdere pogingen gedaan, maar sneller dan een 4,3 seconden naar 100 km/u zit er op dit moment niet in. Zoals je in onderstaande video kunt zien doet versnelling één niet zoveel. De bak schakelt snel op naar z’n twee en dan is de weg vrij.

Ik kan de bak in manueel zetten en zelf het roer in handen nemen, maar ik zou het toch prettig vinden als de nog niet zo oude Continental-banden wat langer meegaan. Overigens heb ik de S3 gekocht met deze set banden eronder. Zelf nijg ik naar wat meer sportiever rubber. In de ideale omstandigheden moet een lancering rond de vier seconden naar honderd wel lukken.

Uiteraard heb ik een lancering geprobeerd met tractie aan, maar door het ingrijpen van de auto kom je uit op een 0-100 tijd ergens in de vijf seconden. De 100-200 tijd komt volgens de Dragy meting uit op 10,3 seconden. Dat is sneller dan een Audi RS5, Audi R8 V8 of een BMW M3 E92. Maar zoals gezegd: er komt een nieuwe poging aan in het voorjaar wanneer het asfalt en de banden wat meer temperatuur hebben.

Audi S3 tuning kosten

De ervaring leert dat jullie lezers het altijd prettig vinden om te weten wat die smiles per miles ongeveer kosten. Tuning is maatwerk en ook in mijn geval is er meer gedaan aan de auto dan alleen chiptuning. Mocht je een VAG-auto rijden dan is mijn advies om met JDEngineering eerst te kijken wat je wensen zijn. Stage 1 (software) begint bij € 699,- voor de 2.0 TFSI en DSG tuning begint bij € 350,-. Deze info is ook terug te vinden op de site van JDEngineering. Dat is dus exclusief de VWR Racingline R600 High Flow Turbo Inlet (€ 185,-), het K&N filter (€ 100,-) en het modificeren van de luchtfilterbak (€ 15,-) zoals uitgevoerd op mijn S3.