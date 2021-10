AB Garage: meer vermogen dan verwacht voor de Audi S3!

Meer is beter, het vermogen van de Audi S3 is verder toegenomen. De hoogste tijd voor een update.

De afgelopen zomer heeft mijn Audi S3 enkele hardware aanpassingen ondergaan. Zo werd de hot hatch voorzien van een Wagner Competition Intercooler en downpipe. Naar aanleiding van die upgrades wist ik al dat ik weer eens op de koffie moest gaan bij de toppers van JDEngineering. Niet alleen om een meting te doen op de bank om het verschil te zien, maar ook om de software aan te passen aan de nieuwe situatie.

Nieuwe modificaties

Zonder de software aanpassingen had ik al wat kilometers gemaakt met de downpipe en intercooler. Het verschil was toen al in de Audi te merken. De olietemperatuur was enkele graden lager in vergelijking met de situatie toen de standaard intercooler nog aanwezig was. Daarnaast pakte de auto veel lekkerder onderin op door de downpipe. Ik was dan ook heel benieuwd wat software verbeteringen voor de auto konden betekenen.

Op naar Lochem..

De afspraak werd ingepland bij JDEngineering en op een mooie zaterdagochtend was ik afgereisd naar Lochem. Daar waren we weer. In januari voor Stage 1+ en nu, een dik halfjaar verder, tijd voor Stage 2+. Zo gaan die dingen hè. De bekende tuner van Volkswagen Groep auto’s is vervolgens enkele uren zoet geweest met het instellen en afstellen van de nieuwe software voor mijn Audi S3, voor de ideale afstemming door het toegenomen vermogen.

RON 102

Er vonden meerdere runs plaats op de rollenbank. Om jullie geheugen op te frissen, op Stage 1+ leverde de 2.0 TFSI een puike 387 pk en 506 Nm koppel. Dat is dus zonder de nieuwe intercooler en downpipe. Bij binnenkomst werd meteen een run gedaan om te kijken wat deze aanpassingen hebben gedaan met het vermogen. 410 pk en 533 Nm koppel. Kijk, dat schiet al lekker op! Ik moet een belangrijke kanttekening plaatsen, mocht je zelf een Golf R of S3 hebben bijvoorbeeld. Op het moment van de metingen zat er ARAL 102 benzine in mijn Audi. Met E5 (Euro 98) zal het vermogen wat lager uitkomen, maar het verschil is niet enorm groot. Hieronder een opsomming van alle hardware aanpassingen aan de S3, ter info.

K&N luchtfilter

VWR Racingline R600 High Flow Turbo Inlet

Aanzuigmond van luchtfilterhuis opengemaakt

Wagner Competition Intercooler

JMTuning downpipe + 200cell high flow race katalysator

En toen begon het afstellen van de software. Gelukkig hebben ze goede koffie daar en had ik mijn laptop meegenomen om tussendoor wat arbeid te verrichten. Het duurde best wel even en dat is ook logisch. JDEngineering wilde op een zo mooi mogelijke manier voor elkaar krijgen dat je het koppel voor je kiezen krijgt. Een simpele mapping installeren werkt dan niet, daar is maatwerk en proefrijden voor nodig. Het gaat daarnaast niet alleen om meer vermogen, het gaat ook om een stukje veiligheid. De experts uit Lochem zullen je nooit wegsturen met een mapping die schadelijk kan uitpakken voor de motor. Daarnaast werd de Launch Control aangepast. Voorheen stond deze op zo’n 4.400 tpm voor de lancering, dit is verlaagd naar zo’n 3.000 tpm. De S3 pakt zo mooier op en voorkomt wheelspin met een acceleratie vanuit stilstand.

Beest

Het resultaat was verbazingwekkend goed. De 2.0 TFSI in mijn S3 heeft er zin in, want het blok scoorde beter dan ik zelf had verwacht op de rollenbank. Er werden meerdere metingen met de Stage 2+ software gedaan. Het meest gunstige resultaat was 423 pk en 561 Nm (!) koppel. Dit is uiteraard een momentopname onder goede omstandigheden, in de praktijk kun je op de openbare weg aannemen dat je 415 tot 420 pk tot je beschikking hebt met RON 102. Klem je er ook zeker niet op vast als je zelf bij de tuner aanklopt met je 2.0 TFSI. Het ene blok is het andere niet, daardoor kan het zijn dat jouw EA888 2.0 TFSI met dezelfde modificaties dit vermogen niet haalt.

De rit huiswaarts verliep weer naar volle tevredenheid. De eerste 1.000 kilometer met de nieuwe tuning zit erop. Wat een kanon is het nu geworden! Voor zover het al niet was natuurlijk. Ik denk dat dit ook genoeg is zo voor het type auto. Wil je nóg meer power, dan zal de standaard IS38 turbo vervangen moeten worden. De twee gezichten van de auto zijn met de Stage2+ aanpassingen nog meer naar voren gekomen. Tijdens normaal rijgedrag merk je er, afgezien van het extra koppel, weinig van. Maar in Dynamic met een wat vlottere rijstijl is het echt een beest. En ja, rotondes pakken gaat nog altijd prima. De S3 is niet zo zwaar in de neus als sommige RS-producten van Audi Sport GmbH dat wel kunnen zijn. Naar mijn mening een fantastische hot hatch voor de automobilist met haast die niet alleen van rechtdoor rijden houdt. Na 10.000 probleemloze kilometers met Stage 1+ zeg ik op naar de volgende veilige kilometers met mijn Audi S3 en zijn toegenomen vermogen. Dankjewel JDEngineering!

Mijn Auto met Wouter

Jullie hebben al vele artikelen kunnen lezen over mijn S3. Maar het echte rijgevoel en plezier kan ik het beste overbrengen op video. Hou Autoblog daarom goed in de gaten. Er komt namelijk een Mijn Auto video aan waarin Wouter een stukje in mijn S3 gaat rijden met ondergetekende op de bijrijdersstoel!

