Nieuwe Porsche te duur? Misschien is dit horloge dan iets - Autoblog.nl

Wil je zeggen dat je een echte 2021 Porsche hebt, maar heb je niet het budget voor een vierwieler? Dan is dit horloge misschien iets voor je.

Het is alweer bijna Valentijnsdag, grote kans dus dat je op zoek bent naar een cadeautje voor je wederhelft. Nog geen cadeau gevonden, is je wederhelft Porsche-fan en heb je een flink gevulde portemonnee? Dan is dit Porsche-horloge misschien iets voor je.

Of nja, Porsche-horloge… Dat doet dit horloge niet helemaal eer aan. Het is namelijk niet Porsche zelf die het horloge bouwt, maar de kundige mannen en vrouwen van Tag Heuer. Het gaat om de Tag Heuer Carrera Porsche Chronograph, het eerste product van een nauwere samenwerking tussen Porsche en Tag Heuer.

Denk niet dat het hele horloge nieuw is; de Tag Heuer Carrera bestaat al. Cynici zouden het dus een reskin kunnen noemen. Porsche en Tag Heuer noemen het een tribuut. Dus, wat is het verschil? Om te beginnen met het achtergrond van de wijzerplaat. Dit noemen de twee bedrijven een asfalt-effect en moet natuurlijk verwijzen naar de weg. De minuten op de wijzerplaat moeten je doen denken aan het dashboard van een Porsche. Denk aan de snelheid of de toerenteller.

Een minder subtiele hint dat het hier om een Porsche-uurwerk gaat, zijn de zeven rode letters die PORSCHE spellen, net boven de wijzerplaat. De cijfers rondom het uurwerk zijn in het lettertype van Porsche. Ook komen de kleuren rood, zwart en grijs terug in het horloge. De achterkant is tot slot met een glaslaagje bedekt, je kan het horloge dus zien werken. De onrust is hier als een stuur uitgevoerd, om de link naar Porsche af te maken.

Tag Heuer verkoopt de Carrera Chronograph in twee versies. Eentje heeft een kalfslederen band, de tweede heeft een metalen band. Het horloge kost omgerekend 5.527 euro (of 5.698 euro als je de metalen band wil). Goedkoop is het horloge dus zeker niet, maar een échte Porsche is toch wel net een stukje duurder.