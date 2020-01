AB Gemist: bloopers, nieuwe Golf 8 en guilty pleasures

De bloopertape van het afgelopen jaar mag je niet missen. Maar we hadden nog meer mooie dingen deze week





Deze week sloten we 2019 af en we begonnen we weer fris & fruitig aan een nieuw jaar. Voor Autoblog betekent dat terug- én vooruitkijken. We blikten terug op de foutjes die maakten. Het zorgt traditiegetrouw voor een leuke video vol bloopers. Verder hadden we deze week twee coole auto’s van Autoblog-lezers: een Seat Leon FR en een BMW 340i Touring.

In het aankoopadvies stonden guilty pleasures centraal. Wat voor fouts kun je oppikken voor zeven mille? Ook de nieuwe Volkswagen Golf 8 kwam voorbij in een video vol informatie over de kersverse Duitse hatchback.

Maandag 30 december – Autoblog Bloopers 2019

Het einde van het jaar is in zicht.. traditioneel is het tijd voor de Autoblog Bloopertape. Dit waren de foutjes die we dit jaar maakten..

Woensdag 1 januari – Mijn Auto: Seat Leon FR van Jamy

Dit is de Seat Leon uit 2017 van Autoblog-lezer Jamy. We reden er een rondje mee en maakten kennis met de lezer en zijn auto.

Donderdag 2 januari – Volkswagen Golf 8: dit is er nieuw

De nieuwe generatie Volkswagen Golf heeft zowel qua exterieur als interieur de nodige vernieuwingen. Dingen die we nog niet eerder hebben gezien bij het merk uit Wolfsburg. In deze video laten we alle wijzigingen zien.

Vrijdag 3 januari – Aankoopadvies: Guilty Pleasure voor 7.000 euro

Welke zijn de guilty pleasures van Wouter en Casper als je ze een budget van 7k geeft? Ze kwamen tot de volgende opties.

Mijn Auto: BMW 340i Touring van Ruud

Dit is de BMW 340i Touring van Autoblog-lezer Ruud. Een heerlijke station met een geblazen zes-in-lijn!