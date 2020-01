een echte motorrijder koopt een Pekelfiets

Ondanks de milde winter wordt er in ons kikkerlandje toch gestrooid. Daar wil jij je nieuwe aankoop niet aan blootstellen. Maar er zijn meer redenen om een 'pekelfiets' aan te schaffen.





De temperatuur komt in Nederland tijdens de winter nauwelijks nog onder het vriespunt. Doorrijden tijdens de winter wordt hierdoor voor steeds meer motorrijders een optie. Toch kan pekel funest zijn voor motoren. De oplossing: een ‘pekelfiets’.

Het woord van het jaar 2020 zal het zeker niet worden, maar toch is de pekelfiets helemaal hip. Het mengsel van water en strooizout zorgt ervoor dat jou in prachtige staat verkerende motor wordt omgetoverd tot roestbak. Niet meer rijden als er gestrooid is kan de optie zijn. Mocht je wel door willen rijden kan een goedkope tweede of vijfde motor -de pekelfiets- natuurlijk een optie zijn. Meteen een goed argument om de vrouw van een extra tweewieler te overtuigen . Ik moet toegeven, ik ben er al in getrapt! En er is nog meer voordeel. Met een motor kun je makkelijk door de file heen rijden. Ook handig in de donkere wintermaanden als iedereen op de rem staat.

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden is een pekelfiets niet alleen ideaal bij pekel. Bij slecht weer is wat wind-en weerbescherming in de vorm van wat extra kuipwerk ook geen overbodige luxe. Er zijn nog wat extra punten belangrijk zijn bij het uitzoeken van een goede pekelfiets. De motor moet betrouwbaar zijn. Zolang hij technisch in orde is mag je hem best van de sloop redden. Pekelfietsen zijn namelijk vaak oud en daarom goedkoop en afgeschreven. Zo kun je jouw paradepaardje beschermen en jouw sidechick in de winter heerlijk verwaarlozen.

Jouw pekelfiets kun je het beste zoeken door zoekopdrachten te sorteren op ‘Prijs oplopend’. Wij hebben natuurlijk ook alvast een kleine selectie gemaakt.

Yamaha XJ600S Diversion

Deze Yamaha heeft een rustige 4 cilinder wat het comfort ten goede komt. Een pekelfiets is natuurlijk een ware kilometervreter en daarom is het mooi meegenomen dat dit exemplaar zuinig is. Het grote kuipwerk zorgt ervoor dat je uit de wind kunt cruisen. Met een beetje fantasie is de Diversion nog enigszins sportief. Toch is de houding rechtop waardoor lange afstanden goed te doen zijn. Omdat dit beestje al aardig wat jaartjes meegaat is de prijs flink gedaald. Mocht je willen gaan voor comfort is dit jouw ideale pekelfiets.

Suzuki GSF600 Bandit

Deze fiets heeft dan weer weinig kuipwerk. Ideaal als je een schuivertje maakt, want je hoeft weinig plastic te vervangen. Een snelheidsduivel is deze Suzuki zeker niet maar de kwaliteit is wel heel degelijk. Hij is in de periode 1995-2004 ontzettend veel verkocht. Hierdoor is er op de tweedehands markt genoeg te vinden. Repareren en onderhoud is bij deze motor niet moeilijk en onderdelen zijn nog genoeg te verkrijgen. Met de goedkope onderhoudskosten past deze motor perfect binnen een van de belangrijkste eisen aan een pekelfiets, budget.

Honda NT650V Deauville

Zoals eerder geschreven is ondertekende ook in het begrip ‘pekelfiets’ getuind. Er staat dus een Deauville in de garage. Dit is wel een hele praktische oplossing. Deze pekelfiets is namelijk voorzien van cardanaandrijving. Een ketting is nogal gevoelig voor pekel, kettingspray is dus verleden zomer tijd. In de carrosserie zijn bovendien ook twee koffers verwerkt. Extra kleding en boodschappen zijn tijdens woon-werkverkeer dan ook makkelijk te vervoeren. Het kuipwerk en de kuipruit beschermen tegen weersinvloeden. Dit kleine zusje van de PAN is naast betrouwbaar dus ook nog eens praktisch.

Bovenstaande motoren verdienen nu niet bepaald de schoonheidsprijs maar dat is ook niet het doel van een pekelfiets. Mocht je deze motoren laten vallen hoef je hier geen traantje om te laten. Ze zijn er vooral om je van A naar B te vervoeren. Praktisch boven uiterlijk. Ga jij jouw wederhelft overtuigen van de voordelen om een extra motor aan te schaffen?

Tips bij overwegen pekelfiets