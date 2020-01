BPM in 2019 naar gemiddeld vijfduizend euro per auto

Onderaan de streep was het een mooie plus voor de overheid, de extra BPM inkomsten in 2019.





Het zal jullie vast niet zijn ontgaan, maar de afgelopen jaren is er over de BPM het een en ander te doen geweest. Door deze C02-belasting voor auto’s worden de vierwielers steeds duurder, wat – volgens sommigen – neerkomt op een minder grote autoverkoop. Nu heeft onze overheid aangekondigd dat er nog een keer naar die BPM wordt gekeken, maar tot die tijd betalen we als inwoners miljoenen euro’s aan extra autobelastingen.

Welnu, vorig jaar zijn we door een symbolische grens gegaan, als het gaat om de BPM. Volgens BNR, die het via VWE Automotive weet, is het gemiddelde BPM-bedrag per verkochte auto in 2019 toegenomen naar 5.059 euro per auto. Dat is bijna vijf procent meer dan het jaar daarvoor, toen we gemiddeld ‘slechts’ 4.827 euro per auto betaalden.

De verklaring voor die stijging is simpel: er is in totaal meer CO2-belasting opgehaald, terwijl er minder auto’s zijn verkocht. In 2019 leverde de CO2-belasting de Nederlandse schatkist 2,26 miljard euro op, een stijging van 4,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De autoverkoop zakte volgens VWE Automotive weer met 0,6 procent naar 447.193 auto’s.

Deze cijfers geven echter een wat vertekenend beeld. Want wie de afgelopen week onze site heeft gevolgd, weet dat een vrij onbekende, Amerikaanse startup goede zaken heeft gedaan in Nederland. En deze autofabrikant verkoopt alleen EV’s, waar je natuurlijk geen CO2-belasting voor hoeft te betalen. In werkelijkheid zal de gemiddelde BPM die mensen moesten betalen dus zijn gestegen, al is het niet bekend naar hoeveel dit is.

Foto: BMW X7 @hhitalia , via Autojunk.nl.

bron: BNR