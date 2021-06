De nieuwe DS 4 is veel duurder dan een VW Golf - Autoblog.nl

De nieuwe DS 4 is veel duurder dan een VW Golf. Voor de DS 4 betaal je namelijk bijna 10.000 euro meer dan voor de instap Golf. Maar is dat een eerlijke vergelijking? Dat zoeken we voor je uit.

Laten we het beestje maar direct bij de naam noemen. De nieuwe Citroën DS 4 is vanaf vandaag te bestellen en voor de instapper moet je 35.450 euro achterlaten. Voor de instap Golf betaal je 26.490 euro. Dat scheelt me nogal een bak met centen. Maar is de DS 4 dan echt zo’n dure auto in vergelijking met z’n concurrent?

Nou, dat valt wel mee hoor.

Je betaalt meer, maar krijgt ook meer

Want als je die 26.490 euro bij de Volkswagendealer hebt achtergelaten, krijg je in ruil een Golf met de 1.0 TSI motor met 90 pk. Daarmee gaat hij in 11,9 seconden naar de 100 en de pret is over bij 188 kilometer per uur.

Door de 5 versnellingen roer je zelf met een pook en je krijgt 15 inch stalen velgen. De bekleding is -uiteraard- van stof. behoorlijk basis allemaal

De nieuwe DS 4 biedt meer dan de basisgolf

Om te beginnen krijg je in de basistrim 130 pk en en automaat. En een kekker uiterlijk dan de Golf, maar dat is puur subjectief. De verlichting is -volgens DS Automobiles zelf dan- REVOLUTIONAIR. De nieuwe DS 4 is namelijk voorzien van het DS MATRIX LED VISION-systeem. Simpel gezegd, een heleboel ledjes die samen een grote bak licht vormen. Kom daar maar eens om, Golf, met je halogeenpitjes.

Verder weten we qua prestaties en volledige standaarduitrusting nog niet van de hoed en de rand, maar ga er vanuit dat de DS 4 een stuk beter in zijn opties zit.

Wat weten we nog meer over de nieuwe DS 4?

Allereerst dat hij op het EMP2-platform staat. Op zich is dat niet heel verrassend, bijna alle C-segmenters van Stellantis staan op dit platform. Denk aan de Peugeot 308, 3008 en 508, DS 7 en 9, Citroën C5 Aircross en Opel Grandland X.

Verder weten we dat er (voorlopig) geen volledig elektrische variant komt, maar dat er wel een hybride in de prijslijsten staat. Dat is de DS 4 E-TENSE 225 Bastille+ en die is er vanaf € 41.150. De naam zegt het al, deze variant levert met zijn geblazen 1.6 en een elektromotor 225 pk.

Wanneer kan de nieuwe DS 4 besteld worden?

Dat kan vanaf vandaag. Configureren kan nog niet, maar daar zal snel verandering in komen. Hou voor die informatie vooral de site van DS Automobiles in de gaten.