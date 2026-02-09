Active aero gaat jou straks helpen met driften

Minder wiskunde, meer rook

Active aero kennen we vooral als iets voor nerds met stopwatches. Het is een actieve wisselwerking tussen minder luchtweerstand voor een hogere topsnelheid en meer downforce voor betere rondetijden. Maar naast deze optimalisatie kan je het ook gebruiken voor meer lol. General Motors heeft nu een patent aangevraagd die dat bewijst. Het idee: actieve aerodynamica inzetten om driften makkelijker te maken.

De auto weet wanneer jij wilt glijden

Volgens dit heerlijke patent kan een boordcomputer herkennen wanneer een bestuurder bewust probeert te driften. Dat gebeurt aan de hand van de stuurhoek, gaspedaalstand en andere inputs. Geen paniekcorrectie dus, maar een weloverwogen poging om expres dat kontje opzij te laten gaan.

Zodra het systeem merkt: oke, dit is een serieuze coureur, gaat hij spelen met de aerobalans. Extra downforce als je met je reet in het asfalt wilt worden gedrukt, minder downforce als je de auto net dat extra zetje zijwaarts wilt geven. De truc is dat het verlies aan grip wel gecontroleerd blijft, zodat je niet eindigt als de zoveelste wannabe op Youtube die zijn auto tegen een paal parkeert.

Corvette vandaag, de rest morgen

In eerste instantie gaat GM de Corvette als proefkonijn voor dit patent gebruiken, wat in principe vrij logisch is. De ‘Vettes‘ hebben zat vermogen en achterwielaandrijving. Daarnaast had General Motors in 2024 een patent ingediend voor active aero op de Corvette C8. Ze zijn er dus al even mee aan het spelen.

Tegelijkertijd maakt de patenttekst duidelijk dat dit systeem absoluut niet exclusief voor de Corvette is bedoeld. In theorie kan het op vrijwel elk type voertuig worden toegepast, inclusief elektrische modellen.

Of dit systeem nou echt de showroom haalt, is nog maar de vraag. Maar het idee dat een auto je actief helpt om zijwaarts te gaan, puur omdat het kan, voelt heerlijk onnodig. Maar echt nieuw is het niet. Ondertussen hebben heel veel ietwat krachtigere auto’s al een ‘drift mode’. Die werkt alleen niet met aerodynamica, maar met computers die tussen jouw rechtervoet en de achterwielen een ingrijpen om beter te kunnen driften.