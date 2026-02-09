De dealer van de toekomst zou meer moeten inzetten op online

Zo’n showroom is leuk, maar het is wel altijd een hoop gedoe.

Weet je nog? Vroeger? Dat je op zaterdagmiddag een tripje maakte naar de autodealer om de hoek. Dat er een gladde, in pak gestoken verkoper op je afkwam en je een slap bakje koffie aanbood, in een wit kopje zonder franje. Je liet je informeren door die verkoper, deed een proefritje, nam een paar folders mee en hakte thuis de knoop door.

Maar dat is echt niet meer zo, maar de gemiddelde autodealer lijkt dat nog niet helemaal door te hebben. We leggen het even uit. De meeste mensen die bij een dealer naar binnen stappen, zijn eigenlijk allang klaar met kiezen. Die hebben thuis al drie avonden zitten vergelijken, weten welke motor ze willen, welke velgen erbij horen en wat hun huidige auto ongeveer moet opleveren.

De dealer van de toekomst zet meer in op online

En als ze dan naar die showroom toegaan, hoeven ze niet van voren af aan te worden bijgepraat door de verkoper. Ze willen eigenlijk alleen even de auto in het echt zien en hem dan wel of niet gaan kopen.

Maar dat gaat vaak nog niet zoals de hedendaagse klant het wil. De verkoper begint alsnog van voor af aan, zegt andere dingen dan de klant al op internet had opgezocht en soms blijkt dat de prijs bij de dealer ook nog eens hoger ligt dan online. Of dat je je inruil al hebt laten berekenen en het gesprek toch weer helemaal opnieuw begint.

Veel mensen willen helemaal geen lange gesprekken en gedoe, blijkt. Ze willen gewoon dat het logisch en simpel voelt. Dat als je ergens bent gebleven, je daar later weer verder kunt. Net als bij alles tegenwoordig. Je bestelt thuis iets, loopt de winkel binnen en verwacht niet dat iemand zegt: leuk, maar we beginnen even opnieuw.

En uiteindelijk is dat misschien wel het hele verhaal. Niet de mooiste showroom of de beste verkooppraatjes maken het verschil, maar het gevoel dat het vanzelf ging. Dat je nergens opnieuw hoefde te beginnen. En dat je pas achteraf bedenkt dat het eigenlijk verrassend simpel was allemaal.

Misschien een goede tip voor sommige autodealers?