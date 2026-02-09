Is er iets ernstigs mis met de auto’s van Nio?

Terugroepacties klinken altijd meteen alsof er iets serieus mis is. Zeker als het om grote aantallen gaat. Nio moet nu namelijk ruim 246.000 auto’s terugroepen, en dat is voor het Chinese merk meteen de grootste recall ooit. Dat klinkt alsof er iets fundamenteel fout zit, maar als je iets verder kijkt, zie je dat het eigenlijk wel met een klein korreltje zout genomen kan worden.

De aanleiding is een softwareprobleem waardoor ‘onder bepaalde omstandigheden’ de schermen in de auto tijdelijk zwart kunnen worden. Dan verdwijnen zowel het instrumentenpaneel als het centrale display even. De auto blijft gewoon rijden, maar je mist wel informatie zoals snelheid en waarschuwingen.

Niet gevaarlijk in de klassieke zin, wel iets wat opgelost moet worden. Daarom kiest Nio ervoor om het officieel als terugroepactie te registreren.

Nio roept bijna een kwart miljoen auto’s terug

Het gaat om verschillende modellen, waaronder de ES8, ES6 en EC6, gebouwd tussen 2018 en begin 2023. In totaal dus een flink aantal auto’s. Tegelijk is dit ook typisch voor moderne auto’s. Er hoeft niets mechanisch vervangen te worden. In de meeste gevallen wordt het probleem opgelost met een software-update die op afstand wordt geïnstalleerd.

En daarmee zien we hoe de moderne tijd met alles anders omgaat dan ‘vroegâh’. Waar een terugroepactie ooit betekende dat je auto naar de garage moest en dat er onderdelen vervangen moesten worden, gaat het nu steeds vaker om software die niet helemaal doet wat de bedoeling is. Auto’s zijn dus écht gewoon computers op wielen geworden. Als er iets misgaat, zit het vaker in de nulletjes en eentjes dan in techniek.

Wat tenslotte nog even opvalt; wat zijn die nieuwe auto’s toch vreselijk afhankelijk van de schermen. Al er eentje niet werkt, dan heb je direct vrijwel niks meer aan de hele wagen. Vroeger was niet alles beter…

Maar wel makkelijker!