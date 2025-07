Corvette zaagt splinternieuwe Corvettes doormidden

Corvette zaagt zes splinternieuwe Corvettes doormidden en dit is waarom.

Ja dat is wel even schrikken als je nietsvermoedend door de krochten van Facebook kruipt. Zie je daar opeens foto’s van een in tweeën gezaagde Corvette C8. Autozager Brandon Woodley plaatste op social media foto’s van een in twee stukken gehakte gloedjebloedje nieuwe Corvette.

Grote vraag is natuurlijk waarom deze zes auto’s in doormidden gezaagd moesten worden, nog voor ook maar een klant ze van dichtbij heeft kunnen bekijken. Flink wat discussie ook op Facebook, maar het is allemaal niet zo bijzonder als het lijkt.

Technisch geen auto

De auto’s gaan onder de guillotine omdat het technisch helemaal geen auto’s zijn. Dat wil zeggen dat de gebouwde auto’s nooit bedoeld zijn om op de markt te worden gebracht.

Dat kan betekenen dat de voertuigen prototypes zijn, bedoelt zijn voor crashtests of juist gebouwd zijn om testkilometers mee te maken. Het kunnen dus auto’s zijn die nog nooit een kilometer hebben gereden, of juist pre-productie exemplaren die feitelijk nog niet af zijn.

Verkoop in stukjes

Toch blijft het wel pijnlijk om te zien hoe zo’n toch wel heel fijne Corvette C8 onverbiddelijk doormidden gehakt wordt. Die twee stukken worden dan wel weer los verkocht. Al dan niet aan dezelfde persoon.

Voor de koper is het dan wel weer illegaal om de stukken aan elkaar te “lijmen”. De chassisnummers, als de auto’s die überhaupt hadden, zijn openbaar en dus is simpel online terug te vinden of het hier om een illegaal aan elkaar gelastte auto gaat.

Aan de website Carscoops onthult Brandon dat het scheiden van de voor en achterkant van de splinternieuwe Corvettes slechts drie minuten tijd kost. Ze worden letterlijk met een enorme zaag in twee stukken gezaagd.

Overigens gebeurd dit bij alle automerken, maar nu het zichtbaar wordt gemaakt met een spiksplinternieuwe Corvette vindt iedereen het zonde. Dat hoor je wel minder als Dacia een testauto in twee stukken zaagt.