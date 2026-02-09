Dat zie je terug in steeds meer beslissingen van de fabrikanten.

Nog geen twee jaar geleden wist de auto-industrie het zeker: alles elektrisch, en snel ook, het liefste gisteren. Wie twijfelde liep achter de feiten aan. Benzine was verleden tijd en hybride een tussenstation waar je eigenlijk niet meer aan moest beginnen. Vonden de fabrikanten.

En nu? Nou, je hoort die verboden woorden toch steeds wel iets vaker. Niet omdat elektrisch rijden mislukt is, maar omdat de werkelijkheid minder hard loopt dan de plannen. Fabrikanten stellen modellen uit, schuiven investeringen door en praten weer openlijk over hybrides alsof ze nooit weg zijn geweest.

De klant blijkt namelijk iets minder revolutionair dan gedacht. Die wil gewoon een auto die zonder nadenken past in het dagelijks leven.

Elektrische revolutie lijkt te stokken

Dat heeft minder met techniek te maken, maar meer met de mens als zodanig. Dat leggen we uit. De eerste groep EV-rijders wilde graag vooroplopen en nam alle nadelen voor lief. De huidige pseudo-koper van een EV wil vooral geen gedoe.

Laden moet vanzelf gaan, de prijs moet kloppen en niemand heeft zin om uit te rekenen of een auto over vijf jaar nog iets waard is. En hij moet ook een caravan kunnen trekken, het liefst ook naar de wintersport.

En dan zie je het maar weer, idealisme houdt het meestal vol tot de eerste lange vakantie. Dan kickt de realiteit keihard in.

Ondertussen zie je fabrikanten voorzichtig terug bewegen naar iets wat ze eigenlijk altijd al goed konden: hun producten aanpassen aan de vraag in plaats van andersom. Niet minder elektrisch, maar wel minder ideologisch. En simpel, dat vooral ook

Want uiteindelijk wint zelden de technologie die het beste voorheeft met de idealist, maar de technologie waar niemand meer over hoeft na te denken. En dat zien de fabrikanten inmiddels ook in.