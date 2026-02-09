Dat zie je terug in steeds meer beslissingen van de fabrikanten.
Nog geen twee jaar geleden wist de auto-industrie het zeker: alles elektrisch, en snel ook, het liefste gisteren. Wie twijfelde liep achter de feiten aan. Benzine was verleden tijd en hybride een tussenstation waar je eigenlijk niet meer aan moest beginnen. Vonden de fabrikanten.
En nu? Nou, je hoort die verboden woorden toch steeds wel iets vaker. Niet omdat elektrisch rijden mislukt is, maar omdat de werkelijkheid minder hard loopt dan de plannen. Fabrikanten stellen modellen uit, schuiven investeringen door en praten weer openlijk over hybrides alsof ze nooit weg zijn geweest.
De klant blijkt namelijk iets minder revolutionair dan gedacht. Die wil gewoon een auto die zonder nadenken past in het dagelijks leven.
Elektrische revolutie lijkt te stokken
Dat heeft minder met techniek te maken, maar meer met de mens als zodanig. Dat leggen we uit. De eerste groep EV-rijders wilde graag vooroplopen en nam alle nadelen voor lief. De huidige pseudo-koper van een EV wil vooral geen gedoe.
Laden moet vanzelf gaan, de prijs moet kloppen en niemand heeft zin om uit te rekenen of een auto over vijf jaar nog iets waard is. En hij moet ook een caravan kunnen trekken, het liefst ook naar de wintersport.
En dan zie je het maar weer, idealisme houdt het meestal vol tot de eerste lange vakantie. Dan kickt de realiteit keihard in.
Ondertussen zie je fabrikanten voorzichtig terug bewegen naar iets wat ze eigenlijk altijd al goed konden: hun producten aanpassen aan de vraag in plaats van andersom. Niet minder elektrisch, maar wel minder ideologisch. En simpel, dat vooral ook
Want uiteindelijk wint zelden de technologie die het beste voorheeft met de idealist, maar de technologie waar niemand meer over hoeft na te denken. En dat zien de fabrikanten inmiddels ook in.
Reacties
Johanneke zegt
Wat ik om mij heen merk: mensen willen niet van hun EV af maar moeten wel. Meerdere mensen gehoord die zeggen, ja shit moet dit jaar mijn auto inleveren, en eenzelfde model is significant duurder in de lease. Velen moeten een stap terug doen, zo moeten vrienden van ons binnenkort hun ioniq5 inleveren, maar een nieuwe 5 vinden ze te duur. Bijtelling is flink hoger zonder de kortingen van toen.
DeWitteCondor zegt
Een beetje werkgever biedt gewoon de optie tussen extra salaris of een leaseauto. Dus ze kunnen het gewoon zelf regelen als ze echt willen. Desnoods occassion lease. Met alle respect, maar als de bijtelling zonder korting een probleem is dan rijd men boven de stand. Dit is voor een groot deel ook de groep die uit een schraapdiesel kwam. Het is een illusie om te denken dat dat zonder extra knaken zou blijven.
Johanneke zegt
Nee ze rijden niet boven hun stand. Eerst konden ze voor X bedrag D segment rijden, en je bent gewend aan dat bedrag en er happy mee. Nu kan je voor datzelfde bedrag geen D segment meer rijden, misschien niet eens meer C segment. Dus je denkt heh kut dit kost mij een paar 100 euro per maand meer ik zou liever mijn huidige auto houden. Dat is alles.
pietertje123 zegt
Moeten we nou zelf die linkjes volgen en daar uitvogelen wat je in dit bericht wilt zeggen?
Meestal vat de schrijver het samen met bronvermelding, dat is toch net even anders als de bronnen vermelden als melding van het bestaan ervan. Dat kan wel, maar dan heet het geen artikel en de schrijver geen auteur.
O wacht, ik had beter moeten kijken wie de poster is. Kunnen we ook de feed filteren? Dan kan ik wat posters wegfilteren, beter voor mijn bubbel.
nicolasr zegt
Ik zal even kijken of dat kan. Alles voor een prettige leesbeleving voor onze gewaardeerde lezers. Dus ook voor jou!
Fijne avond nog!
DeWitteCondor zegt
Je kunt ook lekker op autoweek gaan zitten. Sjongejonge wat een kneuzenreactie.
THSD zegt
Misschien dat je bij de duitse lidl gratis je ev kan volladen en tegelijkertijd goedkoop azijn scoren…win-win stiuatie toch?
Zuip je alleen niet klem!!
Pordon zegt
Je ziet hier vooral een aanpassing in adaptaties en acceptatie t.o.v van wat er geroepen en verwacht wordt. Geen fundamentele mislukking van EV’s. Technisch gezien gaat het juist hard: accu-energiedichtheid omhoog, laadsnelheden omhoog, software beter, efficiëntie beter. Het is eigenlijk vooral een kwestie van tijd voordat ook in het betaalbare segment de combinatie van range en snelladen “goed genoeg” is voor de gemiddelde consument. Niet perfect, maar voldoende om er niet meer over na te hoeven denken.
Dat fabrikanten nu weer harder inzetten op benzine/hybride voelt dan ook minder als visie en meer als korte-termijn winstoptimalisatie. EV’s zijn kapitaalintensief, marges staan onder druk en de volumes blijven achter bij de hypeverwachtingen. Dus ga je terug naar wat nú verkoopt en geld oplevert. Dat is logisch bedrijfsmatig, maar het zegt weinig over waar we over tien of vijftien jaar staan.
Daarnaast zit de consument zelf in een spagaat. Auto’s zijn schrikbarend duur geworden, ongeacht aandrijving. Dan wordt “experimenteren” met iets nieuws spannend. En autokeuzes zijn zelden rationeel: ze worden gemaakt op gevoel. Voor veel mensen voelt een EV nog als gedoe of risico, juist omdat het nieuw is. Niet omdat het slecht rijdt – integendeel.
Want dat is misschien wel het onderbelichte punt: het merendeel van de huidige EV-rijders wil niet meer terug. Ja, meer range en sneller laden maken het nóg beter, maar qua rijervaring, rust, comfort en gebruiksgemak zijn de meesten al overtuigd. Dat zegt veel.
De revolutie stokt dus niet door techniek, maar door prijs, gewenning en timing. Zodra EV’s betaalbaar worden zonder concessies die de gemiddelde gebruiker voelt, verdwijnt het ideologische debat vanzelf. Dan wint EV niet omdat het “beter voor de wereld” is, maar omdat niemand er nog over hoeft na te denken. En dat moment komt, alleen niet zo snel als de marketingafdelingen ooit riepen.
reactief zegt
Toch handig om je betoog door GPT te laten optimaliseren he ;)
De meeste EV rijders willen inderdaad niet terug. Echte veelrijders uitgezonderd misschien.
Ik denk dat 2026 weer flink gaat plussen. Er komen dit jaar diverse betaalbare EV’s met prima range, zoals de Skoda Epic en de Volkswagen Polo of de Kia EV2 en vast nog veel meer…
Pordon zegt
Ideaal inderdaad
zjos zegt
Er is nooit een revolutie geweest. Er is een omkoop programma gestart om de burger met subsidie om te kopen om ze zo te bewegen iets inferieurs te kopen. Alleen door de bovenkant van de markt om te kopen met subsidie en het bedrijfsleven te verplichten tot het aanschaffen van dat inferieure vervoermiddel vergeet je de markt daaronder.
Dat zijn degenen die vroeger op zoek waren naar een 2e hands middenklasse diesel of benzine leasebak zo tussen de 80.000 en 110.000 KM. En de onderkant van die markt die afhankelijk is van een 3 en 4e hands peugeotje 205, of kia picanto. etc.
Dus al die EV sijpelt nooit door naar beneden i.v.m. met inferieur inzake laden, aanhanger trekken, actieradius, onderhoud en prijs ! Want voor deze markt is geen omkoop subsidie programma. Simpelweg te duur, te beperkt en te risico vol. Dus neemt de markt het roer in handen en stokt de EV.
reactief zegt
Want die Kia Picanto kan zo goed een aanhanger trekken!?
En moet de markt niet eerst in beweging komen om te zorgen dat er straks 4e hands elektrische auto’s zijn die heel betaalbaar zijn? Het huidige aanbod in dat segment bestaat nu ook door de sturing van de koper van 10 jaar geleden. Niets nieuws aan.
En inferieur? Misschien op hoe ver je kunt rijden, maar wie doet dat nou regelmatig? Voor de rest is de EV zoveel verfijnder om te rijden dan die handgeschakelde van A naar B torretjes die ook nog eens gezeur hebben met eindeloos onderhoud. En nooit door sijpelen naar beneden door inferieure zaken spreekt juist tegen. Als het echt inferieur is, zijn er geen kopers en zal de prijs juist nog verder zakken.
Voor een dagelijkse auto zou ik echt niet meer terug willen hoor. En ik rijdt niet weinig, zo’n 40.000 per jaar. Gaat prima, zonder oprit of eigen laadpaal (wel eentje op werk).