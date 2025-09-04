Chevrolet Corvette LWB(!) is helaas geen photoshop

En het is dit keer ook geen uitvoering voor de Chinese markt: deze Chevrolet Corvette Z06 met verlengde wielbasis bestaat echt.

Als jij autovrienden hebt die ergens rond de 1,90 meter of langer zijn, hoor je vrij vaak: “oh ja, dat zal vast geweldig rijden, als ik erin zou passen.” Omdat compacte auto’s en sportauto’s vaak de verpakking zo klein mogelijk te houden, wordt soms de concessie gedaan dat je er als bonenstaak niet fatsoenlijk in past. Toch vervelend, als jij een fors gebouwde sporter bent, dat iets banaals als je lichaamsbouw je beperkt om bepaalde auto’s te besturen. En als dat nou een paar modellen zijn, dan valt ermee te leven.

Big Shaq

Maar als jij 2,16 meter(!) lang bent en bijbehorend zo’n 140 kg weegt, is de lijst met auto’s waar je niet fatsoenlijk in past ellenlang. En eigenlijk alle sportauto’s vallen daaronder. Het is iets waar Shaquille O’Neal al jaren mee kampt, maar ook een oplossing voor heeft. Want deze grote vriendelijke reus heeft na zijn basketbalcarrière niet stilgezeten en wil dus nog wel eens een dure sportauto kopen. Om erin te passen haalt hij soms alles uit de kast.

Zo had Shaq als één van de eerste dure auto’s in zijn bezit deze Ferrari F355 laten bouwen. Deze is van buiten vrijwel ongewijzigd gebleven, alleen van binnen zijn de stoelen naar achter verplaatst zodat O’Neal erin past. Daarvoor moest bijvoorbeeld de benzinetank verhuizen naar de frunk. Bij een Lamborghini Gallardo die de basketballer kocht toen die net uitkwam is bijzonder werk verricht. Daarvoor is de wielbasis van de Lambo verlengd, inclusief alles wat nodig is om het te laten passen. Een hels karwei die ook nog eens de anders zo perfecte proporties van de Gallardo flink om zeep helpen. Maar hey, voor Shaq is dat wat er nodig is om die glorieuze 5.0 liter V10 te horen brullen.

Corvette voor Shaquille O’Neal

Dat trucje om de auto te verlengen? Dat is nogmaals uitgehaald om Shaq te voorzien van een andere moderne sportwagen. De firma Effortless Motors heeft een Chevrolet Corvette met lange wielbasis gebouwd zodat de 2,16 meter metende Shaquille O’Neal erin past. Het resultaat is wederom een proportioneel knotsgekke auto. Mag ook wel, want er is een heuse 50 centimeter toegevoegd en het zit allemaal tussen de wielen. Ter context: daarmee is de normaliter 4,6 meter lange Z06 nu 5,1 meter lang, ongeveer even lang als een S-Klasse met korte wielbasis. Alleen dan voor een sportwagen.

Net als bij de Gallardo is het funest voor de proporties van de Chevrolet Corvette Z06, zowel optisch als qua wegligging. Maar ook hiervoor geldt: Shaquille O’Neal heeft zijn lengte ook niet voor het kiezen gehad, dus zo kan hij alsnog van de 670 pk sterke Chevrolet Corvette genieten.