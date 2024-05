Activisten bestormen massaal Duitse Tesla-fabriek

Je denkt misschien dat klimaatactivisten fan zijn van Tesla, maar niets is minder waar…

Het blijven rare jongens, die klimaatactivisten. We hebben ons eerder al verbaasd over het feit dat Greenpeace haar pijlen richt op Volkswagen, terwijl die juist redelijk groen bezig zijn. Maar het kan nog gekker: er zijn ook activisten die Tesla als het ultieme kwaad zien. Je weet wel, het merk dat voor de doorbraak van elektrische auto’s heeft gezorgd.

Er is zelfs een speciale actiegroep die Disrupt Tesla heet. En zij zijn behoorlijk fanatiek. Al maanden protesteren ze bij de Duitse Gigafactory van Tesla. Sinds februari zijn er non-stop demonstranten aanwezig bij de fabriek. Gisteren werd het protest flink opgeschaald en waren er honderden activisten aanwezig.

Ze gingen deze keer niet in kleermakerszit op de grond zitten, maar het liep uit op een bestorming van de Tesla-fabriek. Op videobeelden is te zien hoe activisten massaal op de Gigafactory afrennen. Het lijkt alsof er een soort zombie-invasie gaande is.

De Duitse ME is ook ter plaatse, maar op de video lijken ze niet in staat om de grote horde demonstranten tegen te houden. Toch is het de activisten voor zover bekend niet gelukt om daadwerkelijk op het terrein van de Gigafactory te komen.

Je vraagt je natuurlijk af: wat heeft Tesla in vredesnaam misdaan? Deze actie is vooral gericht tegen de uitbreiding van de fabriek. Daarvoor moet er bos plat worden gegooid en bovendien vinden ze dat de fabriek veel te veel water gebruikt.

Vinden de activisten het wel tof dat Tesla elektrische auto’s maakt? Nee, ook niet. Ze zijn namelijk tegen elektrische auto’s. Het is ook nooit goed. De activisten vinden dat iedereen maar met het OV moet reizen. En oh ja, ze zijn ook van mening dat Elon Musk een vrouwonvriendelijke Twitter-fascist is.