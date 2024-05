De kosten van 4 jaar Porsche 996 rijden

Time flies when you’re having fun. Hoelang blijft die nog, welke velgen heb je nou en wat kost dat allemaal. Ik vertel alles in deze update over de Porsche 996.

Laat ik beginnen met de statistieken. Ik kocht de Porsche 911 Carrera Coupé met handbak in de kleur arctic silver in december 2019. Het is een facelift model van de eerste generatie watergekoelde Porsche 911, een 996.2 dus. Voor de facelift had de 996 de spiegelei koplampen, die best op wat kritiek kunnen rekenen. Ik vind persoonlijk een pre-facelift lekker veel karakter hebben, maar mijn 911 heeft de vernieuwde koplampen.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel had ik de 911 dus al 51 maanden in bezit. Dat is voor mijn doen best lang, maar je zou ook kunnen: je eerste Porsche doen je niet meer weg. Toch?

De discussie over een eventuele opvolger is een totaal ander verhaal. Laten we nu eens duiken in de stand van zaken met de Porsche 996.

Tijd in bezit: 51 maanden

Kilometerstand aanschaf: 118.709

Huidige kilometerstand: 167179

Afgelegde kilometers 48.470

Per maand is het een luizige 950 kilometer. Dat is eigenlijk ook weer niet zo heel erg veel, zeker niet omdat de 911 mijn daily driver is. Ik heb natuurlijk ook heel regelmatig testauto’s ter beschikking en dan staat de 911 ergens stof te happen op een parkeerplaats.

De kosten van 4 jaar Porsche 911 rijden

Tenzij je least, bestaan je kosten uit best wat verschillende componenten:

Afschrijving

Brandstof

ROB: reparatie, onderhoud, banden

Verzekering

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Afschrijving van de Porsche 996

Tja, die is er dus niet. Zelfs met een halve ton aan kilometers extra op de teller is het niet irreëel dat ik weer ongeveer hetzelfde terugkrijg voor mijn Porsche 911 uit bouwjaar 2003. Ik zie het ter zijner tijd wel. Als de bodem echt onder de waardes van de 996 wegvalt, dan gaat die helemaal nooit meer weg.

Ook internationaal lijken de prijzen van de Porsche 996 redelijk stabiel. Onze vrienden van Classic Car Ratings houden de veilingresultaten op diverse plekken in de gaten: de gemiddelde verkoopprijs voor een 911 Carrera Coupe van generatie 996 is € 28.588,-.

Brandstofverbruik en kosten Porsche 996

Een beetje moderne Porsche 911 is niet eens zo gek onzuinig op de snelweg. Daarvoor moet je dan wel netjes constant 120-130 km/u rijden bijvoorbeeld en vooral niet te vaak even lekker doorhalen richting de toerenbegrenzer. Je ziet meteen waar het bij mij misgaat. Het is gewoon te fijn om je handgeschakelde 911 af en toe de sporen te geven. Doe je dat niet, dan moet je echt wel 1 op 10 kunnen halen.

Spritmonitor is bij mij echt onverbiddelijk: mijn gemiddelde verbruik met de Porschee 996 is 11,65 liter per 100 km. Ruim 1 op 8,5. Het had beroerder kunnen zijn. De beste tankbeurt verbruikte ik 9,5 liter op 100 km, de slechtste score was 14,17 liter op 100 km.

De totale kosten voor al die brandstof: € 10.630,40. Per kilometer is dat 0,22 euro en per maand € 208,44.

MRB en verzekering

Dit zijn niet de meest spannende posten waar een enorme toelichting op zijn plaats is. Bij de verzekering zijn het aantal schadevrije jaren en je woonplaats ook vrij bepalend. Mocht je in de markt zijn voor een 911, dan kan je beter vooraf even kijken wat de verzekering ongeveer wordt.

De motorrijtuigenbelasting (MRB) is in mijn geval € 64. Voor de (allrisk) verzekering betaal ik € 79 per maand.

ROB: reparatie, onderhoud, banden

Bij een sportauto die meer dan 20 jaar is kan dit serieus pijn doen. Het is ook vrij eenvoudig: natuurlijk heb ik een paar reparaties gehad die je niet direct onder normaal onderhoud zou scharen. Het raammechanisme van de bestuurdersdeur bijvoorbeeld, een dikke 500 euro verder en het raam kon weer netjes open en dicht. Eenzelfde euvel overkwam het schuif/kanteldak die geen zin meer had om te schuiven. Na montage van een nieuwe schuifdakmotor werkt alles weer zoals het moet. En is de bankrekening weer wat leger.

De achterbanden van de zomerset waren meer dan op. De voorbanden hebben nog wel redelijk profiel, maar zitten er ook alweer een paar jaar onder. Het wc-eend advies van de bandenboeren was ook eensluidend: direct alle vier vervangen. Het moet nog gebeuren, maar ik houd rekening met een kostenpost van zo’n 900 euro een set goede banden voor de 19” BBS-velgen of de Techart patta’s.

De eerste 3 jaar waren de beurten redelijk overzichtelijk met hooguit kleine extra’s. De eerste jaren waren de beurten iets meer dan een mille per stuk. Afgelopen jaar kwam dan toch de genadeklap, de 996 ging met een klein lijstje aan mankementen richting Porsche Classic Center Gelderland.

De klachten/ verbeterpunten, gaat U er vooral even voor zitten:

De koppeling en vliegwiel waren vervangen door lichtere exemplaren, maar die wilde ik weer origineel hebben. Het originele dualmassa vliegwiel had speling, dus die was al de kliko in verdwenen.

De schuifdakmotor zat ook in deze beurt.

Het raammechanisme had er minder zin in

IMS-lager: die was al eens gedaan, maar hij was nat. Met IMS lager ga je de gok niet wagen bij deze motoren, dus toch maar wéér een keer nieuw.

Bij een warme motor was de start minder soepel. Dat kon van alles zijn, maar het bleek dat beide nokkenassensoren defect waren. Op zich redelijk uitzonderlijk dat ze beiden tegelijk defect zijn.

De motorsteunen: geen idee of het nog de originele waren, maar het bleek dat ze hun beste tijd wel hadden gehad.

En dan is er altijd nog de restpost met klein grut.

De totale score voor deze mini-restauratie: € 6.943,75. Dat hakt er natuurlijk wel in. Uitgespreid over een paar jaar valt het dan nog wel mee, het komt op € 244 per maand of 26 cent per kilometer. En nu maar bidden dat de volgende beurt weer wat schappelijker is.

Totale kosten Porsche 996 rijden

Per maand MRB € 64 Verzekering € 79 Onderhoud € 244 Banden € – Brandstof € 208 Afschrijving Totaal € 595

Voor minder geld per maand dan een Lynck&Co rijd ik dus in een 911, inclusief brandstof. Waar kan ik tekenen!

Overigens is mijn Porsche 911 een youngtimer die ik zakelijk rijd. Alle BTW krijg ik dus terug, maar moet wel weer een BTW-forfait en bijtelling betalen (35% over de dagwaarde).