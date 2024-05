Dit is de duurste Porsche 924 van Nederland

Dit is niet de 924 die je moet hebben als je een betaalbare Porsche zoekt. Maar hij is wél heel cool.

Het mooie van een 924 is dat je voor een schappelijke prijs een echte Porsche hebt. Je kunt voor minder 10 mille een leuk exemplaar op de kop tikken. We gaan vandaag echter niet kijken naar de goedkoopste 924, maar naar de duurste.

Op Marktplaats staat namelijk een 924 Carrera GT. De 924 Carrera GT is een heuse homologatie-special, gebouwd om deel kunnen nemen aan de Group 4-raceklasse. Dat alleen al maakt deze auto heel cool.

Een 924 oogt altijd wat iel als je er een 944 of een 968 naast zet, maar daar heeft deze Carrera GT geen last van. Dit is een imposante verschijning met zijn brede wielkasten. Wat verder opvalt is de dikke luchthapper op de motorkap.

Die luchthapper zit er niet voor de show: die is geplaatst omdat er een intercooler is gemonteerd. Samen met een groter turbo en een verhoogde compressie zorgde dit voor 210 pk. Dat is 40 pk meer dan een 924 Turbo en 85 pk meer dan een standaard 924.

Voor de homologatie werden 406 exemplaren van de 924 Carrera GT gebouwd, inclusief 6 prototypes. Daarmee is deze auto dus aardig zeldzaam. Daar was het prijskaartje ook naar: de 924 Carrera GT kostte destijds meer dan een ton in guldens.

Desondanks was het geen verkeerde investering geweest als je er toen eentje gekocht had. Een 924 Carrera GT is namelijk geen Porsche die je voor een schappelijk bedrag op de kop kunt tikken. Voor dit rode exemplaar met 130.191 km wordt op Marktplaats €88.500 gevraagd.

Voor dat bedrag kun je een kleine verzameling aan normale 924’s kopen, maar goed, we praten hier over een zeldzame homologatiespecial. Vergeleken met de prijzen van sommige zeldzame 911’s valt het nog mee.