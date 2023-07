Tesla wil grootste autofabriek van Duitsland

Groter dan Volkswagen, heeft Tesla de ambitie te groeien tot de grootste autofabriek in Duitsland.

Dat Tesla een eigen Gigafactory heeft in Duitsland kun je al omschrijven als ‘in de hol van de leeuw’. Maar daar blijft het niet bij. De Amerikaanse autofabrikant heeft plannen om de fabriek te laten groeien. Daarmee zou het de grootste autofabriek van het land kunnen worden.

Miljoen auto’s

Op dit moment produceert het merk 5.000 auto’s per week. De bedoeling is om deze capaciteit te verdubbelen met de uitbreiding. Het merk wil zo doorgroeien en uiteindelijk een miljoen auto’s per jaar produceren. Daarnaast wil het merk de batterijproductie verhogen.

Het is niet een gevalletje zo gezegd, zo gedaan. Tijdens een vragenuurtje met betrekking tot de uitbreiding deelden lokale bewoners hun zorgen. Die maken zich zorgen over de natuurimpact als de fabriek gaat uitbreiden. Er werden onder meer vragen gesteld hoe Tesla de biodiversiteit weet te beschermen als de fabriek groeit.

Groter dan Volkswagen

Mocht er groen licht worden gegeven dan heeft Tesla de grootste autofabriek van Duitsland. Klinkt toch gek in het land van Volkswagen, Audi, BMW en Mercedes. Volkswagen heeft op dit moment de grootste fabriek met een capaciteit voor 800.000 auto’s per jaar. Tesla wil dus naar de miljoen als het gaat om de autofabriek in Duitsland. (via Reuters)