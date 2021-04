Afrojack doet zichzelf Audi RS6 met 1.001 pk cadeau [video] - Autoblog.nl

Als je een Bugatti gewend bent, heb je aan 600 pk natuurlijk niet meer genoeg.

Naast plaatjes draaien houdt Nick van de Wall – beter bekend als Afrojack – ook van dikke auto’s. Dankzij zijn eerste hobby kan hij zijn tweede hobby financieren. Hij heeft zijn zaakjes dus goed voor elkaar.

Afrojas heeft een zeer kleurrijk autoverleden. Hij bezat eerder al een Audi R8, een RS6 C6, een RS6 C7, Ferrari 458, een Ferrari F12berlinetta, een 812 Superfast, een Aventador, een Aventador SV, een Rolls-Royce Ghost en een Phantom Drophead Coupé. Hij stond zelfs op het punt een Chiron te kopen met zijn mattie @thehomelessguy, maar daar zag hij uiteindelijk toch van af. In plaats van een halve Chiron kocht hij toen een hele Veyron. Geef hem eens ongelijk.

We hebben alweer een tijdje geen nieuwe aanwinst voorbij zien komen, dus we begonnen ons bijna zorgen te maken. Maar gelukkig laat hij nu weer van zich horen: hij heeft weer eens een Audi RS6 gekocht. Na een C6 en een C7 gaat hij nu voor de nieuwe RS6 C8.

600 pk in een stationwagon is eigenlijk al belachelijk veel, maar Afrojack wil meer. Wellicht heeft het er iets mee te maken dat hij al een Veyron heeft. Hoe dan ook: hij heeft de RS6 aan laten pakken door MTM. Het resultaat is een 1.001 pk sterke RS6. Dat is dus exact net zoveel vermogen als een Veyron. Dat betekent niet dat de RS6 net zo sterk is als Afrojack’s Veyron. Dat is namelijk een Grand Sport Vitesse met 1.200 pk.

Afrojas houdt bij vlagen ook wel van vloggen, dus hij stelt de auto zelf voor in de onderstaande video. Alhoewel, hij zoekt eigenlijk nog iemand die dat beter kan. Misschien heeft Wouter nog een gaatje in zijn agenda.

Met dank aan @hassebas voor de tip!

Foto: een soortgelijke zwarte RS6, gefotografeerd door @lenny98