Gelekt: de Mercedes EQS in al zijn glorie! - Autoblog.nl

Kleine waarschuwing vooraf: de Mercedes EQS is behoorlijk ‘in your face’.

Vandaag staat de onthulling van een heel belangrijk model van Mercedes op de agenda: de EQS. Dit gaat het elektrische vlaggenschip van Das Haus worden. Dat niet alleen: ook op de EV-markt moet de Mercedes EQS bovenaan het voedselketen komen te staan.

De EQS kende al weinig geheimen meer. We hadden de auto al grotendeels ongecamoufleerd gezien, we hadden het interieur in zijn geheel gezien (inclusief Hyperscreen) en we kenden de belangrijkste specificaties. Toch is het altijd afwachten hoe het totaalplaatje er nu echt uit komt te zien.

Ook daarvoor hoeven we niet te wachten tot de officiële onthulling later vandaag. De eerste beelden van de Mercedes EQS zijn namelijk gelekt. Het zal ook eens niet. Waar de EQS op de laatste foto met weinig camouflage nog redelijk ingetogen leek, krijgen we nu een heel andere indruk.

Meet the new Mercedes-Benz EQS Edition 1 pic.twitter.com/ncoI5QcNSk — Otsile K (@OtsileJK) April 15, 2021

De EQS die we hier zien oogt namelijk zeer opvallend en futuristisch. Dat komt niet in de laatste plaats door de two-tone kleurstelling, die regelrecht van de concept car afkomstig is. Waar de Vision EQS nog een dichte voorbumper had, zien we nu een vrij agressieve voorbumper die doet denken aan de AMG Line-bumpers. De velgen kenden we al van de EQC en die zijn ook niet bepaald minimalistisch. Al met al is de auto behoorlijk over-the-top.

Mocht je dit allemaal teveel van het goede vinden: niet getreurd. De Mercedes EQS op de gelekte beelden is namelijk de Edition 1. Op de achtergrond zien we een reguliere EQS, die er al een veel normaler uitziet. Desondanks blijft de EQS natuurlijk een stuk extravaganter dan een E- of S-klasse.

Je kijkt hier waarschijnlijk naar de EQS 580 4MATIC+. Deze variant heeft 524 pk en 855 Nm koppel. De range komt uit op een indrukwekkende 770 km. Er komt ook een minder krachtige variant in de vorm van de EQS 450+. Deze versie moet het doen met 333 pk en 568 Nm koppel.

Alle smakelijke details en foto’s waarbij er geen kale meneer in de weg loopt kunnen we later vandaag met jullie delen!