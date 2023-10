Alarmcode Zand: vandaag niet je auto wassen!

Nee, deze boodschap wordt jullie niet aangeboden door de vereniging van autowasstraten.

Het is weer zover, de winden uit het Zuiden brengen ons niet alleen een oprukkend gebied van goedkope brandstofprijzen zoals we net al schreven. Nee, het brengt ons ook weer voldoende handel voor de lokale wasstraat en de nationale poetsbedrijven. Ok, misschien overdreven om na een laagje stof/zand je auto weer direct fabrieksnieuw te maken, maar die zandstorm des doods is dus blijkbaar onderweg.

Dat menen wij als amateurmeteorologen niet alleen, nee er zijn ook experts die ons dat laten weten. Deze woensdag zou er in de atmosfeer een behoorlijke lading Saharazand onderweg zijn naar Nederland. Onze bespaartip is dus vanavond of morgen gewoon even een eurootje in de wasbox gooien en de auto afspuiten.

Hieronder het bericht van Mark Parrington op X die aangeeft dat er een hoge concentratie onderweg is. Mooi ook te zien dat Spanje mooi gespaard blijft. Die hebben immers hun eigen woestijnen.

Voor € 15 euro morgen door de wasstraat is precies al je voordeel van het benzine smokkelen uit Belgie weer weggooien. En in de rij staan daar heeft niemand tijd voor natuurlijk. Tenzij het is om te besparen.

Er zitten natuurlijk ook nog voordelen aan dat Sahara zand, want als het een beetje meezit dan heb je vanochtend een schitterende zonsopgang gehad en vanavond zou het bij een heldere hemel ook raak kunnen zijn. Verwacht dus allemaal verwonderde posts op Facebook en je burenapp vanavond met de tekst: ‘kijk wat een schitterende kleuren, bizar he!’.