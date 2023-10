Speciale Audi TT gaat nog 3 minuten voordat ‘ie stopt

Nog 3, nog 3 minuten voordat ik stop!! Deze speciale Audi TT denkt er hetzelfde over. Er komt nu nóg een speciaaltje. Olé.

In relatief korte tijd moeten we het ineens zonder Audi coupés doen. De Audi R8 en TT zijn allebei aan het einde van hun loopbaan en krijgen geen opvolger. En in Nederland is de reguliere A5 Coupé is het uit het leveringsprogramma gehaald. Uiteraard viert Audi het afscheid met een hoop speciale modellen om de legendarische auto’s in het zonnetje te zetten.

Tegenwoordig is de markt voor dit soort toffe auto’s compleet opgedroogd, maar in hun tijd en klasse waren dit succesvolle wagens. Niet alleen qua winstmarges, maar ook voor het aanzien van Audi. Dankzij de TT en R8 vinden we de Audi Q4 e-tron ‘sexy’, zeg maar.

Is dit dan de laatste?

We dachten heel eventjes dat de laatste Special Edition voor Japan was. Het zal niet de eerste keer zijn dat een speciale uitloopeditie aan de petrolheads uit het land van de rijzende zon wordt geleverd.

Maar Audi Spanje stak er een stokje voor en kwam met hun eigen uitloopmodel. Het is een naamloze special edition, dus verwacht ‘m niet te kunnen besturen in Gran Turismo in de toekomst.

Er worden er 25 stuks van gemaakt en allemaal krijgen ze hun eigen plakkaat waarop staat hoe bijzonder jouw TT wel niet is. Er is keuze uit drie kleuren: Tango Red, Glacier White en Nogaro Blue, dat je hier op de afbeeldingen ziet. Nogaro Blue is de kleur die je kent van de Audi RS2 uit 1995, alhoewel het toen nog officieel Audi RS Blue heette, maar dat terzijde.

Speciale Audi TT is snel zat

Standaard krijg je getinte achterruiten (privacy glass voor de achterpassagiers), het S Line Competition-pakket en enorme 20 inch patta’s. Ze zijn gespoten in het hoogglans zwart en erachter zie je de rode remklauwen.

Het hoogglans zwart pakket is ook aanwezig, de splitter, luchtinlaten in de voorbumper, sideskirts en achterspoiler zijn zwart. Een toffe hoedtik naar klassieke Audi’s zijn de logo’s op de achterschermen.

Qua techniek is het een lekker vlotte TT, het is namelijk de ’45 TSI’. Dat betekent een 2 liter viercilinder EA888-turbomotor die goed is voor 245 pk en 350 Nm. De motor is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Het quattro-vierwielaandrijvingssysteem is standaard aanwezig. Van 0-100 km/u sprinten is in 5,1 seconden achter de rug en de topsnelheid is begrensd op precies 250 km/u. Dat is meer dan snel genoeg, toch?

