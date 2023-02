Ja, ook voor de liefhebber geldt: was je auto niet. Nu nog niet in elk geval.

Petrolheads en stekkerboys (nee, doe maar niet, klinkt raar) zijn er in allerlei soorten en maten. De een houdt van Amerikanen, de ander van lichtgewicht Britse sportwagens en de ander van jaren ’90 Japanse rallyspecials. Over één ding kunnen we het eens zijn: we houden van een schone auto.

Niets is leuker dan naar een wasserette gaan op zaterdagmiddag en je te vergapen bij de carwash. Dan zie je ineens dat er ook Nederland vele autoliefhebbers zijn, gelukkig!

Was je auto niet (niet nu)

Mocht je ook een vieze auto hebben op het moment, raden we eventjes af de auto nu te gaan wassen. Ondanks dat het mooi weer is en het juist ideaal is om met drie emmertjes buiten te gaan zitten boenen, moet je even wachten. Was je auto niet! De reden heeft te maken met het aankomende weer, aldus Weerplaza.

Er komt namelijk een hoop saharazand aan. Deze zal via regenbuien op onze auto’s terecht komen. Dit is de afgelopen jaren wel een paar keer vaker voorgekomen. Zo erg als toen, zal het zeker niet worden.

Het is niet zo dat er een dikke zandlaag over de wagen terecht zal komen. Volgens Weerplaza zijn het vooral ‘kringetjes’ aan zand die je te zien krijgt. Lekker als je net je non-metallic zwarte auto in de wax hebt gezet.

Zaterdag weer normaal

De saharazand kan de komende dagen vallen. De laatste saharazand wordt vrijdag verwacht. Dus je kan zaterdag gewoon weer je auto normaal wassen bij de lokale carwash.

Of zelf drie emmertjes pakken, plus de sponzen, Kärcher, zemen en andere spulletjes van AliExpress die je auto fabrieksnieuw maken. Dat mag natuurlijk ook van ons.

Via: NU.nl

