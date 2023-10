Verwend nest Lance Stroll is gefrustreerd: FIA pakt ‘m keihard aan

Lance Stroll is gefrustreerd wordt keihard aangepakt door de FIA.

Afgelopen weekend was de GP van Qatar 2023 en dat was niet het beste weekend voor Lance Stroll. De Canadese professionele rijkeluiszoon had er een beetje de pest in. Eerst verknalde hij zijn eigen kwalificatie en vloog hij in Q1 er al uit. Vervolgens duwde hij zijn trainer nogal gefrustreerd c.q. agressief weg en gaf hij een interview waarbij hij nóg minder spraakzaam is na Brian Brobbey na (alweer) een verliespartij van Ajax.

Deze gedragingen passen natuurlijk helemaal bij het beeld van een jongeman die alles heeft wat zijn hartje begeert. Zijn vader koopt een compleet Formule 1-team én automerk zodat Lance voor een heus Formule 1-fabrieksteam rijdt. Expres zet Lawrence er een overjarige en overrijpe wereldkampioen naast, zodat Lance daar goed bij kan afsteken. Na ja, dat laatste lukt helaas niet, want Fernando is overal (veel) sneller.

Stroll gefrustreerd

Wellicht dat daar ook wat van de frustratie vandaan komt. Bij de FIA schijnen ze niet al te veel onder de indruk te zijn van de volwassenheid die Stroll ten toon spreidt. Het is een gegeven dat de teelballetjes van vaderskindjes heel erg laat indalen en dat dat soms voor ongepaste agressie kan zorgen. Enfin, check hier de beelden zelf:

Het gooien van het stuurwiel en met name het duwen van zijn trainer Herbert Howe is iets waar de FIA niet van gecharmeerd is. Daarnaast was er ook het post-quali interview waarbij Lance het presteerde om zeven woorden te spreken waarvan eentje een no-no is. Check ook daarvan de beelden zelf:

Het vertoonde wangedrag zorgde natuurlijk voor een stortvloed aan kritiek op social media. Dermate veel dat de FIA zich genoodzaakt voelt om er wat aan te doen. Afgelopen dinsdag gaf de federatie al aan dat ze met de zaak aan het bekijken waren. Autosport weet te melden dat Lance met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid een straf gaat krijgen.

Schadelijke handeling

Dat Lance fout zat, weet de FIA ook. Maar ja, voordat Lawrence een horde advocaten stuurt, moet de FIA het wel eventjes goed voor elkaar hebben. Het lijkt erop dat dat het geval is, want naar verluidt gaat men wijzen op een passage van artikel 12.2.1.c.

Elk frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van een wedstrijd of voor de belangen van de autosport in het algemeen. FIA Woudlopershandboek, 12.2.1.c.

Dit is precies dezelfde passage als Max Verstappen naar zijn hoofd geslingerd kreeg na de GP van Brazilië 2018. Daar duwde hij Esteban Ocon omdat dat de Fransman hem inhaalde terwijl hij een ronde achter lag. Na de race ging Verstappen verhaal halen bij Esteban en daarbij duwde hij ‘m een paar keer (“HOU ME TEGEN, SERIEUS, HOU ME TEGEN, MAN!!!!).

Max Verstappen kreeg toen twee dagen taakstraf (van de FIA). Dat betekent als vrijwilliger aan de slag bij een FIA-evenement. Dus binnenkort moet hij ergens papiertjes oprapen of koffie halen voor baancommissarissen.

