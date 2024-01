Albert Heijn zet ÉÉN elektrische auto in Leiden anno 2024

Albert Heijn zet één elektrische auto in om alleen maar te testen. Poeh poeh, nou nou.

De Albert Heijn! De typische supermarkt waar je het altijd presteert om 80 euro uit te geven voor een halfvolle boodschappenzak. Neerlands bekendste grootrutter die de laatste tijd dramatisch is met groente en fruit weet heel goed de klanten aan zich te binden.

Korting alleen met een bonuskaart, zodat ze precies zien wat je koopt. Handig. En dat korting is natuurlijk ook kwats: je kan niet iets 30% duurder maken en 15% korting maken als je drie items koopt met zo’n kaart. U begrijpt: ondergetekende is geen fan van de supermarkt. Sinds Harry Piekema er weg is, is het alleen maar minder geworden.

Voordelig

Bij AH weten ze simpelweg niet echt wat ‘voordelig’ is, ondanks dat ze het in elke zin weten te proppen. Maar dat is niet het enige dat ze niet begrijpen, want vandaag laat de supermarktketen weten dat ze waanzinnig duurzaam zijn. Ja, ze kiezen nu voor duurzame bezorging! Dat doen ze in samenwerking met Renault, dat een Kangoo E-Tech Electric L2 Platform Cabine heeft met opbouw.

Nu is het wel een beetje vergezocht om je anno 2024 nog te profileren als duurzaam met een EV. Maar we begrijpen het, je wil in het nieuws komen en het liefst op een positieve wijze. Maar kom op zeg, dit is wel heel erg. Albert Heijn is namelijk nu aan het testen met een Kangoo. We hadden heel even het idee dat ze een complete vloot aan Kangoo’s hadden aangeschaft om daar alle boodschappen mee te bezorgen.

Albert Heijn elektrische auto

Dat is geen slecht idee, want Albert Heijn is de ‘laatste’ schakel in de bezorgdienst en juist dan win je heel erg veel met een elektrische auto. Deze wagens rijden in de stedelijke omgeving rond. Het grote probleem is het aantal: één. Ze hebben 1 busje waarmee gaan testen. In 2024!

We kunnen het Renault niet eens kwalijk nemen. De Fransen maken al jarenlang elektrische Kangoo’s dus Albert Heijn kon deze test 5 of 10 jaar geleden ook al ondernemen. Dat hebben ze nu gedaan.

Overigens is het niet alleen maar komkommer en kwel. In Rotterdam en Den Haag verloop al het transport 100% elektrisch bij AH. Dat dan weer wel. Dat is het stekkeren van Albert Heijn!