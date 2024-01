Kijk jij straks F1 via Ziggo, Viaplay of ….?

De strijd om de kijker wordt binnenkort beslist. Kijk jij straks via Viaplay of Ziggo?

Eindelijk lijkt er een einde te gaan komen aan de soapserie omtrent de Formule 1-uitzendrechten. Deze strijd om de kijker is tegenwoordig spannender dan ooit. Het is in elk geval veel spannender dan de strijd op de baan.

Het is nu alleen eventjes de vraag op welk paard je moet wedden: Viaplay, Ziggo of toch een andere partij? Eindelijk lijkt er een einde te gaan komen aan de ellenlange strijd. Het is de bedoeling dat binnen een paar weken duidelijk is wie vanaf 2025 de populaire sport mag gaan uitzenden in Nederland. De tender-procedure begint namelijk morgen (30 januari).

Zoals jullie weten kwakkelt Viaplay en aast Ziggo op een comeback. Dat zijn dan ook meteen de twee favorieten voor de uitzendrechten vanaf volgend jaar. Ziggo had tien jaar lang de uitzendrechten van de F1, maar sinds 2022 is het Viaplay dat in Nederland de rechten in handen heeft. Dit is het laatste seizoen voor ze en voor 2025 ligt alles nog open.

Viaplay of Ziggo?

Maar wie gaat het dan worden? Aan het Financieel Dagblad laat sportmarketeer Chris Woerts weten dat het waarschijnlijk Viaplay zal blijven. De Zweedse toko heeft laatst een financiële injectie gekregen van Canal+ en PPF (een investeringsmaatschappij uit Tsjechië).

We begrijpen de keuze van Woerts wel (hij rijdt dan ook een Porsche Taycan). Viaplay heeft dit jaar veel minder concurrentie van F1TV (dat flink duurder is geworden) en bovendien krijg je F1TV bij je Viaplay-abonnement. Dit is overigens voor de Nederlandse markt waar Viaplay het altijd wel goed gedaan heeft (in financieel opzicht dan, ze hebben immers Tom Coronel als objectieve analist)

Een andere sportmarketeer – Daan van den Wall Bake – denkt overigens compleet anders dan Woerts. Hij voorziet namelijk dat Ziggo erop gebrand is om de rechten weer in huis te halen. Dan is Ziggo pardoes de grootste sportaanbieder van Nederland.

Amerikaanse aanbieders?

Maar is dat alles? nou, niet helemaal. Er zijn verder – voor zover bekend – geen andere Nederlandse gegadigden. Dus John de Mol gaat hier zijn vingers niet aan branden, ondanks dat René van der Gijp en Johan Derksen ook verstand hebben van pushrod ophanging, kinetische energieopslag en racestrategieën.

Nee, naar het schijnt is er wel degelijk interesse vanuit de Verenigde Staten. Al langere tijd gonst het van de geruchten dat Apple maar liefst 2 miljard euro heeft vrijgemaakt – te zijner tijd – de rechten binnen te halen. Ook Netflix en Amazon zullen bij de onderhandelingen aanwezigen zijn.

Wanneer de uitkomst bekendgemaakt wordt, is niet nog niet eh, bekend. Maar men verwacht dat binnen enkele weken een winnaar uit de bus zal komen. Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden!