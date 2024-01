Utrecht wil echt autohaatstad Nummer 1 worden

Utrecht is de autohaatstad nummer van Nederland aan het worden.

Het is niet de favoriete stad van one hoofdredacteur, Utrecht. Ondergetekende houdt er een uitstekend gevoel aan over: studeren, Broodje Mario halen op de markt en een biertje pakken bij de Oude Dikke Dries. Maar al die dingen hebben één ding gemeen: je doet het lopend of met het openbaar vervoer. Centraal Station ligt direct via Hoog-Catherijne bij de binnenstad, dus met de trein is het prima bereikbaar. Maar Michael houdt van auto’s en die liefde voor auto’s deelt de stad Utrecht niet echt.

De stad doet heel erg zijn best om autohaatstad nummer 1 te worden in Nederland, aldus onze eloquente hoofdredacteur. Ondanks dat het college progressief is, kan de stad nu al de EV’s niet aan. Sowieso wordt het autorijden in Utrecht heel erg lastig tot onmogelijk gemaakt.

Klimaatactivisten maken Utrecht autohaatstad

Het wordt nu tandje erger, want klimaatactivisten doen er nog eens een schepje bovenop. Het gaat om de mensen achter Tyre Extinguishers. Deze mensen zijn bovengemiddeld teleurgesteld in het leven en hebben besloten anderen het leven zuur te maken. In plaats van naar de kapper te gaan, deodorant te gebruiken en hun tanden te poetsen, kiezen ze ervoor om andere ook maar een prutleven te geven. Nu is Utrecht aan de beurt. Dat is overigens niet voor het eerst, trouwens.

Dat doen ze door de banden leeg te laten lopen. Als jij een SUV hebt of iets dat er in de verte op lijkt, gaan ze jouw auto keihard aanpakken. En laten we eerlijk zijn, op zich hè, dat is nog niet het ergste. Ze maken de auto niet kapot en ze hebben echt een miezerig bestaan. Dan is het logisch dat dergelijke mensen dat doen.

Belerende toontje

Nee, dat ze aan je auto zitten is niet erg. Wat wel erg is: dat briefje wat je erbij krijgt met het belerende vingertje. DAT is pas erg. Elke SUV met een lekke band van Tyre Extinghuishers krijgt ook een briefje onder de voorruit, met de mededeling waarop staat hoe slecht jij bent voor het milieu. Nu is een stilstaande SUV net zo vervuilend als een stilstaande Smart of stilstaande EV, dus we snappen niet waarom ze juist die auto’s aanpakken.

Het allerergte wat je kan doen bij deze groepering van seksueel non-actieve mensen (kan niet anders met zo’n lichaamsgeur) is ze aandacht geven. En dat is toch wat we hier gedaan hebben. Zonde van zo’n mooie stad als Utrecht. Alhoewel aan de overkant van de redactie @michaelras mompelt dat de Tyre Extinghuisers en Utrecht elkaar verdienen.

Via: AD Auto