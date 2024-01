Goedkope elektrische auto’s van dit moment

Met de prijzen van 2024: wat zijn de goedkopere nieuwe elektrische auto’s van dit moment?

Het is vaak steen en been klagen dat in het nieuwe jaar alles weer duurder is geworden. En ja, voor je koude pils moet je inderdaad meer euro’s aftikken helaas. Gelukkig niet alles duurder geworden. Sterker nog, op autogebied zijn er zowaar kortingen te vinden. Diverse automerken hebben hun elektrische auto voordeliger in de prijslijsten zet.

We zetten een aantal goedkopere nieuwe elektrische auto’s van dit moment voor je op een rijtje. Want eerlijk is eerlijk. Een nieuwe auto is al duur genoeg en EV’s zijn doorgaans niet de voordeligste auto’s. Gaan we!

Fiat 500e – vanaf €28.990

Een elektrische auto shoppen voor minder dan 30k. Met een dikke inflatie van de afgelopen jaren in het achterhoofd zou je misschien denken dat dit een onmogelijke opdracht is. Dat valt wel mee.

De volledig elektrische Fiat 500e scoor je namelijk vanaf een ruime 28 mille. Of bijna 29 mille, zo je wil. Dit is wel echt een elektrische stadsauto met zijn kleine 24 kWh. De WLTP-actieradius bedraagt 190 kilometer. Met tegenwind, vrieskou, verwarming op standje Tropicana blijft daar niet heel veel van over. Met de 500e naar Turijn rijden zou ik niet doen. Tenzij een elektrische auto opladen je hobby is.

Silence S04 – vanaf €18.499

Als het echt allemaal niets mag kosten. Dit is geen volledige personenauto, maar een zogenaamde nanocar. Met 149 kilometer rijbereik en een topsnelheid van 90 km/u. Je mag er mee de snelweg op, dat zouden we echter niet aanraden. Veilig invoegen of iemand inhalen is met een top van 90 vooral andere automobilisten pesten. Blijf maar lekker binnendoor kachelen in je Silence.

Citroën ë-C3 – vanaf €24.290

De planeet redden in je elektrische auto met een Frans sausje doe je vanaf 24.290 euro per Citroën ë-C3. 100% elektrisch en Europees! Mocht je dat laatste belangrijk vinden. Het is in elk geval een zinnetje die we terugvonden op de website van Citroën. De 45 kWh batterij brengt je 320 km WLTP ver en je kunt er tot 100 kW mee snelladen.

BYD Dolphin – vanaf €29.990

Als een vis in het water zit je achter het stuur van de BYD Dolphin. Deze volledig elektrische auto komt uit China, dus mocht je het daar moeilijk mee hebben moet je voor die super Europese Citroën boven mij gaan. De Dolphin is een hatchback met een 427 km WLTP range, wat helemaal niet zo gek is voor het geld. Eentje om rekening mee te houden.

MG 4 – vanaf €32.285

Al iets meer aan de prijs. Toch een inmiddels bekende auto, ook onder leaserijdend Nederland. Qua techniek is het geen hoogstandje. Het rijbereik is 350 kilometer WLTP en met 88 kW snelladen verzet de MG 4 ook niet de bakens. Toch is het een volwaardige hatchback en is de MG goedkoper dan zijn Europese concurrenten.

Dacia Spring – vanaf €21.750

Een auto die in het lijstje goedkope elektrische auto’s natuurlijk niet mag ontbreken. De Dacia Spring is een goede aanbieding voor wie geen moer geeft om autorijden. Want aan boord van de Spring doe je de nodige concessies. Het is een herrie op hoge snelheid aan boord, wat enige stemverheffing vereist mocht je een conversatie houden op de snelweg met je bijrijder. Maar goed, daar is de prijs dan ook naar. Een 26,8 kWh batterij en een rijbereik 230 km maken de Dacia meer een auto voor in de stadsjungle.

Microlino – € 17.990

Valt in een vergelijkbare categorie met de Silence. Maar omdat de Microline nieuw is in Nederland wilden we je hem toch niet onthouden. Inmiddels hebben alle influencers van Amsterdam al lang en breed hosanna geroepen over dit kleine apparaat. Mag jij daar het jouwe van vinden. Met een 5.5 kWh accu en een rijbereik van 93 km zijn er elektrische fietsen die verder komen. Maar jij hebt tenminste een deur en een dak boven je hoofd.

Cupra Born – vanaf €36.940

Fors meer centen in vergelijking met de overige kandidaten in het lijstje. We wilden hem toch even aankaarten. Waarom? Alle overige EV’s in dit lijstje doen toch concessies op bepaalde gebieden. Terwijl de Born een volwaardige elektrische hatchback is. Goede stoelen, een prima afgewerkt interieur, kekke kleurtjes om de boel wat meer aankleden. Er is een 58 kWh accupakket aan boord en met een WLTP rijbereik van 425 km kom je nog ergens.