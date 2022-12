Alfa Giulia GTAm, Chiron en meer in nieuwe Gran Turismo 7 update

Een potje virtueel sturen met de Alfa Romeo GTAm of de Bugatti Chiron in Gran Turismo 7.

In maart van dit jaar verscheen er een nieuwe Gran Turismo. Traditiegetrouw worden de Gran Turismo games beter door middel van updates. De ene update is leuker dan de andere, maar deze is wel noemenswaardige. Ontwikkelaar Polyphony Digital voegt namelijk vijf gratis auto’s aan de game Gran Turismo 7 toe. Het is niet eerder dat een update zoveel gratis nieuwe auto’s bevatte.

Het zijn ook niet de minste. De update, die vandaag live is gegaan, brengt de volgende vijf auto’s naar de game. Spelers van Gran Turismo 7 op de PlayStation 4 en 5 kunnen de DLC gratis downloaden.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Bugatti Chiron

Chevrolet Corvette (C8) Stingray

Ferrari Vision Gran Turismo

Toyota Celica (ST205) GT-Four Rally Car 1985

Naast de Alfa Romeo, Bugatti en de Corvette maakt ook de pas onthulde Ferrari Vision Gran Turismo onderdeel uit van de update. De auto’s zijn te koop via de dealer in de game. Behalve de Toyota Celica, dit is een Legend auto en zal exclusief in het aanbod van de Hagerty Collection opgenomen worden. Dat betekent dat de rallyauto op basis van roulatie een keer gekocht kan worden.

Je kunt de auto’s meteen aan het werk zetten. Er zijn een aantal nieuw races toegevoegd met deze Gran Turismo 7 update. Verder brengt de gratis DLC twee extra menuboeken, waarbij het de bedoeling is dat je auto’s verzamelt in ruil voor een beloning. De twee boeken focussen zich op Bugatti en zes-in-lijn BMW’s.