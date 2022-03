Aankomende vrijdag ligt Gran Turismo 7 in de winkel voor de PlayStation 4 en 5. We vertellen 5 dingen die je moet weten.

Een nieuwe Gran Turismo. Dat is even geleden. Bijna tien jaar geleden verscheen deel 6. In de tussenliggende periode verscheen GT Sport, maar dit deel was meer gericht op e-sports. Met Gran Turismo 7 keert de game terug naar de basis.

De afgelopen periode zijn we alvast met de game aan de slag gegaan op de Playstation 5. Lees een uitgebreide review van Gran Turismo 7 nu op Apparata! Hieronder in elk geval 5 dingen die je moet weten over Gran Turismo 7 op basis van onze speelervaring.

1. Terug naar de basis

Gran Turismo 7 keert terug naar de basis van de game. Dat betekent een single player, de mogelijkheid om je auto zowel cosmetisch als motorisch te tunen. Ook zijn er weer (verplichte) licenties te behalen. Andere elementen van eerdere delen keren ook terug, zoals Scapes, Sport, een tweedehands automarkt en nog meer.

2. Voor de echte autoliefhebber

GT 7 is een beetje nerdy. En dat vinden wij natuurlijk helemaal te gek. Alles draait om het verzamelen van auto’s in deze game. In het nieuwe GT Café krijg je een uitgebreide uitleg over iconische modellen. Ook komen echte autodesigners aan bod om te vertellen over de auto die ze ontworpen hebben. Hoe vet is dat. Het is nog leerzaam ook. Je komt bijvoorbeeld info te weten over auto’s die je zelf nog niet wist op deze manier. Overkill voor de gemiddelde consument, maar smullen voor de autofanaat.

3. Meer te doen

Er is meer diversiteit in Gran Turismo 7. Naast de gebruikelijke races op circuits, heb je bijvoorbeeld nu ook drag races. Dit is minimaal aanwezig in de single player, maar natuurlijk heel vet om te doen in multiplayer. Elektrische auto’s zijn verboden (te makkelijk natuurlijk) en tractiecontrole is verplicht uitgeschakeld. Dat betekent spannende nek aan nek races met vrienden of vreemden online. Zin in!

4. Autocollectie: verwacht er niet te veel van

Gran Turismo staat bekend om zijn duizend Skylines en Supra’s in de game, bij wijze van spreken. Dat is in deel 7 helaas niet anders. Een vervelende traditie die de makers vrolijk doorzetten. Er zijn 400 te verzamelen auto’s in de game. Dat is een stuk minder dan vroeger, waar je bijvoorbeeld 1.200 auto’s had in GT5. Maar in GT7 zijn alle 400 auto’s stuk voor stuk 4k geladen, wat bij GT5 zeker niet het geval was. Er zitten aantal moderne auto’s in, maar toch mis je een hoop. Geen nieuwe 911 GT3, geen nieuwe M3/M4, geen McLaren 720S of Artura. Wel de nieuwe Toyota GR 86. Dat dan weer wel.

5. 25 jaar Gran Turismo

In Gran Turismo 7 staat het 25-jarige bestaan van de serie centraal. Diverse knipogen naar het verleden zijn te vinden in het spel, zoals de car wash en het verversen van de olie. Ook zijn er een aantal klassieke circuits weer terug te vinden in de game zoals Trial Mountain en Deep Forest. Via downloadbare content (DLC) komt er na release onder andere meer nieuwe auto’s na de game. De Tesla Model 3 is bijvoorbeeld al een toegezegde auto die later in de game verschijnt.

Wil je meer weten over de game zelf? Lees dan de Gran Turismo 7 review op Apparata. De game is vanaf 4 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en 5.