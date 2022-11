Gran Turismo film brengt autoracen naar de bioscoop

Een potentieel leuk filmpje om te kijken in de bios: de Gran Turismo film!

Het verfilmen van een gameserie is geen garantie voor succes. De belabberde Tekken-films bijvoorbeeld, om nog maar te zwijgen over Tomb Raider met Angelina Jolie. Al mag je laatstgenoemde inmiddels wel omschrijven als een guilty pleasure. Toch durft Sony Pictures het aan om massaal games te gaan verfilmen.

Gran Turismo film

Het eerste voorbeeld heb je al kunnen zien in de bioscoop. Dit jaar verscheen Uncharted, inmiddels ook te zien op Netflix. De volgende PlayStation verfilming is in volle gang in de vorm van een Gran Turismo film. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Jann Mardenborough. De 31-jarige Brit was een speler van de racegame, zoals miljoenen anderen, maar wist via de GT Academy uit te groeien tot een echte racecoureur.

Niche

Toegegeven. Het verhaal is een niche. Probeer aan de hand van deze omschrijving je vriendin of vriend te overtuigen om naar de bioscoop te gaan. Je moet echt een autoliefhebber zijn met een liefde voor autoracen om de film te kunnen waarderen, denk ik. Dat maakt het misschien wel des te gaver dat Sony durft zo’n niche aan te spreken. Het is immers veel makkelijker om met een blockbuster honderden miljoenen binnen te slepen. Ja, de inmiddels verpeste Fast & Furious franchise, ik kijk naar jou.

De opnames zijn inmiddels in volle gang. Sony Pictures en Gran Turismo hebben een foto gedeeld, genomen op de Hungaroring in Hongarije met viermaal de Nissan GT-R in de hoofdrol. De Gran Turismo film verschijnt in de zomer van 2023 in de bioscoop.

Fotocredit: Sony Pictures en Gran Turismo via Twitter