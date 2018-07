Alfa Romeo 156 GTA (2001 – 2005) – occasion video & aankoopadvies

In 2001 introduceerde Alfa Romeo de 156 GTA, vernoemd naar de Alfa Romeo GTA uit de jaren '60.

De letters GTA staan voor Gran Turismo Alleggerita. De GTA’s werden op een aparte productielijn naast de standaard 156 modellen met de hand in elkaar geschroefd. Er werden 1.973 berlinas and 1.678 Sportwagons gebouwd tot oktober 2005. Één van meest begerenswaardige eigenschappen is te vinden onder de motorkap: een 3.2 liter ‘Busso’ V6 streelt je oren. Het blok levert 250 PK (184 kW) en 300 Nm koppel. Er werden er een paar geleverd met de Selespeed automaat, maar gelukkig kozen de meeste Alfisti voor een handbak.

Alle GTA’s hebben het interieur van de facelift-156, maar niet het exterieur van de facelift. De deuren, het kofferdeksel en de achterklep werden gedeeld, maar de rest van het plaatwerk was op maat gemaakt. Ten opzichte van de reguliere 156 was er een ander onderstel, directere besturing, en bovendien grotere remmen van Brembo (305 millimeter en later zelfs 330 millimeter aan de voorzijde).

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl is de 156 GTA een schaarse verschijning. De verdeling tussen Berlina (sedan) en Sportwagon is ongeveer gelijk. Prijzen beginnen rond de €6.000 en lopen op tot een kleine €20.000.

Pluspunten

Het is een Alfa Romeo

Busso V6 = oorporno

Klassieker in wording

Aandachtspunten

Motorisch

Houd rekening met veel tankstops. Een realistisch verbruik is ongeveer 1 op 5.

Wacht niet te lang met het vervangen van de distributieriem en kettingspanners. Negeer wat Alfa Romeo heeft opgegeven voor de onderhoudsinterval: hanteer een interval van maximaal 60.000 kilometer. Je doet er verstandig aan ook de kettingspanners en de waterpomp meteen te vervangen. Zorg dat er alleen onderdelen voor de 3.2 GTA worden gebruikt, deze zijn niet identiek aan die van de reguliere 3.2 namelijk!

Kapotte kettingspanners herken je aan een schurend geluid van de riem.

De waterpomp heeft plastic bladen die splijten en uiteindelijk breken. Je kan deze eventueel vervangen door de pomp van 3.0 GTV, die heeft metalen bladen en gaat dus niet stuk.

De bougies moeten elke 90.000 kilometer vervangen worden. Pak deze eventueel mee als je de distributie doet, want aan de achterzijde van het blok kan je er bijna niet bij.

Het standaard differentieel van de GTA wil nog wel eens klappen door overbelasting, met name in warmere omstandigheden. Als vervanger wordt het Q2 differentieel aangeraden, dat is sterker.

Het oliefilter is slecht bereikbaar en daardoor wordt er nog wel eens ‘vergeten’ deze te vervangen. Op termijn kan dit serieuze schade opleveren.

Een 156 GTA mag een beetje olie verbruiken, maar het moet wel redelijk blijven.

De thermostaat gaat nog wel eens stuk, wat makkelijk te herkennen is aan te hoge / lage temperatuur van de koelvloeistof.

Luchtmassameters gaan ongeveer 120.000 kilometer mee, als de motor onregelmatig stationair loopt, de vermogensafgifte ‘dode punten’ kent of het blok überhaupt onregelmatig loopt is dat waarschijnlijk te wijten aan een kapotte luchtmassameter. Ook een motorstoringslampje is dan vaak van de partij en soms start de auto helemaal niet.

Een andere aanleiding van een onregelmatig lopende motor is dat de ECU gereset moet worden. Dit is vrij makkelijk zelf uit te voeren.

Koppelingscilinders gaan stuk, waardoor hydraulische vloeistof gaat lekken, meestal aan de voorzijde van de versnellingsbak. Reparatie is niet duur.

Als de koppeling zwaar begint te voelen is deze bijna aan vervanging toe. Vervanging is prijzig omdat het halve onderstel uit elkaar moet.

Onderstel

De voorwielophanging vreet draagarmen en draagarmrubbers, maar de onderdelen hiervoor zijn niet bijzonder duur en een handige klusser vervangt ze zelf.

De anti-rollbar voor kan voor enorme herrie zorgen als ze versleten raken. Ratelen of willekeurige bonkgeluiden zijn een weggever. Redelijk lastig om te vervangen, want het subframe moet los.

Een ‘losse’ achtertrein is meestal het gevolg van versleten draagarmrubbers.

De meeste kenners zijn van mening dat je de grotere voorremmen moet hebben, omdat de 305’s krom trekken. Upgraden kan, maar dan kan het wel zijn dat je ook andere velgen nodig hebt omdat de remklauwen er anders niet achter passen.

Exterieur

De GTA heeft problemen met roest op de voorspatborden, tegen de voorbumper aan.

De motorkap wil nog wel eens openvliegen als deze niet goed sluit. Dat laatste komt regelmatig voor doordat de sloten vervuild raken en alleen de eerste haak pakt. Duw de motorkap altijd goed in zijn vergrendeling en geef het slot een regelmatige smeerbeurt. Als de klep in het verleden eens is opengeslagen, dan heeft dat waarschijnlijk schade aan het dak toegebracht, boven de voorruit. Check dus goed of hier geen (slecht herstelde) schade vindbaar is.

Interieur

Check de matten en onder de matten: nattigheid betekent lekkage, een veelvoorkomend probleem bij de 156. De oorzaak is meestal een slecht deur- / raamrubber. Check ook achterin, want bij de berlina loopt het water vaak bovenaan de achterdeur naar binnen. De bodemplaten kunnen op den duur gaan roesten.

Elektrisch

De interval van de ruitenwissers stopt er soms mee. Als de intervalstand wordt gebruikt hoor je bij slechte ruitenwissers vaak een vreemd geluid en soms wordt er een slag overgeslagen. Dit probleem zal steeds vaker voorkomen, totdat de intervalstand uiteindelijk stopt te werken. Vaak is het schoonmaken van de stekkers van de ruitenwissermotor genoeg om het euvel te verhelpen.

Krukassensoren gaan soms stuk, wat resulteert in uitval als de motor op temperatuur komt en niet meer willen starten tot de motor weer is afgekoeld. Redelijk goedkoop te verhelpen.

