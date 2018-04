Alfa Romeo Brera (2005 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

Een prachtige coupé gebaseerd op de oplossing aller Autoblogs vraagstukken, de Alfa Romeo 159. Dit moet automobiele perfectie zijn! We zochten speciaal voor jullie uit of dat ook echt het geval is.

Toen Alfa Romeo in 2005 aankondigde de Brera op de markt te brengen was de pers lovend. Zo’n mooie auto was in lange tijd niet ontworpen, leek de gedeelde mening. Doordat de auto echter op basis van de 159 was gebouwd, werd het een relatief zware en daardoor ook niet altijd even briljant sturende coupé. Ben je naar een stuurmansauto op zoek, dan sla je de Brera over. Voor mensen die een fraaie auto met GT-eigenschappen zoeken is de Brera echter een prima optie. Helaas was het geen succes voor Alfa Romeo: in 2008 werd er nog een subtiele facelift doorgevoerd maar al in 2010 werd de productie gestaakt. Een restant auto’s kwam in 2011 nog op de markt. In totaal werden er een kleine 22.000 stuks gebouwd. Op basis van de Brera werd ook nog de Alfa Romeo Spider geproduceerd. Die zullen we niet specifiek in dit aankoopadvies behandelen, maar het spreekt voor zich dat veel aandachtspunten overeen zullen komen.

De Brera was leverbaar met benzine en dieselmotoren, variërend van 170 tot 260 pk. Q4 was standaard op de V6 tot de facelift werd doorgevoerd. Daarna was er ook nog een voorwielaandrijver, die een stuk lichter was.

Er staan momenteel 20 Brera’s te koop, variërend in prijs van een kleine 8000 tot 24.000 euro. De diesel is zeldzaam, er staan er op dit moment slechts drie te koop, variërend in prijs van iets meer dan 10.000 tot ongeveer 15.000 euro.

Pluspunten

Alfa Romeo

Prachtig design

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De waterpomp van de diesels gaat nog wel eens stuk. Vervang deze elke 100.000 kilometer samen met de distributieriem, niet elke 150.000 kilometer zoals Alfa Romeo het voorschrijft.

De 2.2 en 3.2 benzinemotoren hebben distributiekettingen die soms wat oprekken en die je dus beter preventief kunt laten vervangen, tenzij dit net gedaan is natuurlijk.

Een klep in het inlaattraject van de 2.4 dieselmotoren gaat soms vastzitten, waardoor de motor minder power levert. Dit is vrij makkelijk op te lossen.

Onderstel

Draagarmen slijten harder dan gemiddeld, wat voor bonkende / rammelende geluiden kan zorgen. Het geluid lijkt soms midden onder de auto vandaan te komen, wat misleidend kan zijn bij het zoeken naar de oorzaak van het geluid.

Met name de voorbanden zijn erg gevoelig voor slijtage bij slechte uitlijning.

Door versleten ophangingsrubbers aan de achterzijde kunnen je banden ongelijk gaan slijten.

Remmen piepen soms. Op zich kan het weinig kwaad, maar sommige mensen vinden het hinderlijk.

Bij auto’s met hoge kilometerstanden raakt soms het stuurhuis versleten.

Interieur

Als je een flinke sleutelbos hebt, laat deze dan niet aan je autosleutel zitten. Op termijn zullen er krassen op het dashboard ontstaan.

Zorg ervoor dat je gordel goed opgerold is voor je de deur dichtgooit, anders is de kans op beschadiging van je deurpaneel groot.

Exterieur

Het subframe voor is gevoelig voor roest.

Elektronica

De elektrische ramen gaan soms een eigen leven leiden. Je kan ze vrij eenvoudig zelf resetten: doe de raampjes helemaal open, houd vervolgens de knop voor openen vast gedurende tien seconden. Vervolgens sluit je de ramen en doe je hetzelfde met de knop voor sluiten

